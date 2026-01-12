El "Sueño del Desierto": cómo será el tren más lujoso del mundo que solo llevará a 66 personas

Arabia Saudita ha captado la atención internacional al revelar el tren más lujoso del mundo , un proyecto diseñado para ofrecer una experiencia exclusiva a viajeros que buscan el máximo confort. El prototipo, bautizado como “ Sueño del Desierto ”, tiene previsto su lanzamiento oficial para finales de 2026 como pieza clave de la nueva estrategia turística.

Este ambicioso servicio ferroviario es fruto de la colaboración entre el grupo italiano Arsenale y Saudi Arabia Railways , contando con el respaldo de diversos ministerios nacionales. La propuesta consiste en viajes de una a dos noches que recorrerán rutas ya existentes, abarcando una distancia de aproximadamente 1.300 kilómetros a través del territorio saudí.

Lo que vuelve a este proyecto un hecho sorprendente es su nivel de exclusividad y diseño. La formación estará compuesta por suites pensadas para alojar a solo 66 pasajeros por trayecto, distribuidas en 31 suites privadas y dos suites presidenciales de gran lujo . El interiorismo no es azaroso: cada detalle busca evocar el espíritu del paisaje que atraviesa el ferrocarril.

Los diseñadores se han inspirado en los tonos arena del entorno, utilizando tallados en madera y luminarias de vidrio de Murano que imitan los tradicionales faroles orientales. Esta fusión entre la reconocida artesanía italiana y la visión cultural saudí crea una atmósfera que busca redefinir por completo el concepto de "turismo de lujo móvil" a nivel global.

Para fomentar la interacción social entre los viajeros, el tren contará con un salón central tipo "Majlis" . Este espacio, diseñado siguiendo las tradiciones regionales de hospitalidad, funcionará como punto de encuentro y descanso. Es, en esencia, una plataforma para mostrar la cultura del país desde una perspectiva contemporánea y sumamente sofisticada.

Gastronomía Michelin y visión estratégica hacia 2030

El impacto de este tren va más allá del simple transporte de pasajeros. En su interior, los viajeros encontrarán dos coches restaurante con propuestas gastronómicas que siguen los estándares de calidad de la guía Michelin. Los menús combinarán ingredientes locales con una fusión de cocina italiana, ofreciendo una experiencia culinaria de clase mundial en pleno movimiento.

Desde el punto de vista social y económico, el proyecto se alinea con la Estrategia Nacional de Transporte y Logística del país. Según el ministro Saleh bin Nasser Al-Jasser, el objetivo es modernizar las opciones de movilidad y atraer inversiones extranjeras, diversificando la oferta turística de la nación antes de la llegada del año 2030.

Arabia Saudita busca posicionarse como un referente en productos de "alto gasto", fomentando así toda una cadena de valor que incluye la hotelería, la gastronomía y la cultura local. El "Sueño del Desierto" no es solo un medio de transporte; es una apuesta por un turismo de élite que promete cambiar la forma en la que el mundo percibe y experimenta los viajes a través del desierto.