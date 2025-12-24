El "robo del siglo" en Reino Unido: se llevaron 600 tesoros del Imperio británico del Museo de Bristol

Un nuevo "robo del siglo" sacude al mundo de la cultura de Reino Unido y también de la civilización mundial. Del almacén del Museo de Bristol desaparecieron más de 600 objetos de incalculable valor que documentan el apogeo del Imperio británico.

El asalto ocurrió el pasado 25 de septiembre , pero los detalles acaban de hacerse públicos tras meses de investigaciones secretas por parte de las autoridades locales.

Los delincuentes no buscaban solo dinero, sino piezas únicas y difíciles de rastrear. Entre lo robado figura un adorno de elefante con ojos de ébano incrustados , un Buda de marfil y hasta una linterna de barco antigua.

También se llevaron piezas de uniformes de la Compañía de las Indias Orientales , monedas conmemorativas de la emancipación en América y joyas de oro y plata.

Lo que hace este robo "impactante" para los expertos es la pérdida de la memoria histórica . Estas piezas reflejan la vida en las antiguas colonias de África, Asia y el Caribe, siendo clave para entender el pasado colonial.

La banda de los cuatro autores del robo: el detalle de la "cojera"

La policía de Avon y Somerset difundió imágenes de cuatro hombres captados por las cámaras de seguridad entre la 1 y las 2 de la madrugada.

Los sospechosos vestían ropa casual y gorras para ocultar sus rostros mientras cargaban bolsas con el botín,. Un dato curioso y clave para identificarlos es que uno de los asaltantes tiene una leve cojera visible en su pierna derecha.

Se sospecha que el robo fue por encargo de coleccionistas ilegales, ya que los objetos podrían estar circulando en mercados clandestinos o subastas informales en internet.

image Imágenes de los autores del robo desde una cámara de seguridad en Bristol.

El detalle de los objetos robados