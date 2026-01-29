El reloj del Juicio Final marcó que estamos a 85 segundos de que suceda el fin del mundo

En los últimos días, se ha generado un gran revuelo a nivel mundial, luego de que el Boletín de los científicos Atómicos anunciara el nuevo número que marcan las manecillas del Reloj del Juicio Final. Este elemento, también conocido como Doomsday Clock, es una metáfora que se creó en 1947 con el objetivo de representar qué tan cerca se encuentra la humanidad de una catástrofe global.

Este reloj se ajusta anualmente desde su creación y al ubicar las agujas más cerca de l a medianoche, simboliza el desastre total. La idea del reloj surgió dentro de The Bulletin of the Atomic Scientists, una organización fundada por científicos que habían trabajado en el Proyecto Manhattan, que dirigía Robert Oppenheimer.

Este martes se realizó una nueva actualización. En la misma, el Boletín anunció que el reloj se ha adelantado a tan solo 85 segundos de la medianoch e, marcando la distancia más corta en sus casi ocho décadas de historia lo que lo convierte en un reto histórico. Esta cifra supera al registro del año pasado de 90 segundo s, tras el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania.

El Bulletin recordo que el reloj ya estuvo a 17 minutos de la medianoche tras el fin de la Guerra Fria.

El cambio de hora no responde a un solo factor, sino a un conjunto de amenazas globales que se han intensificado como el aumento de tensiones entre potencias nucleares, el cambio climático sin control, el uso no regulado de inteligencia artificial . Los científicos del Boletín señalan que las herramientas tecnológicas, cuando se utilizan sin regulación, pueden agravar cualquier crisis global existente.

La presidenta del Bulletin, Alexandra Bell, se refirió a esta nueva actualización: “El Reloj del Juicio Final es una herramienta para comunicar lo cerca que estamos de destruir el mundo con tecnologías de nuestra propia creación. Los riesgos que enfrentamos por las armas nucleares, el cambio climático y las tecnologías disruptivas son cada vez mayores. Cada segundo cuenta y se nos acaba el tiempo”.

Es fundamental comprender que el Reloj del Juicio Final no actúa como una cuenta regresiva real del fin del mundo. Se trata de una señal de alerta para fomentar la acción política y social.

Los científicos que ajustan este reloj no lo hacen con el objetivo de crear pánico o transmitir un mensaje de fatalidad. Por el contrario, su propósito es realizar un llamado a la acción colectiva. El movimiento de las manecillas pretende señalar que aún es posible devolverle tiempo a la humanidad.