El regreso de los pumas a la Patagonia: ahora cazan pingüinos y desconciertan a la ciencia

Un estudio en el Parque Nacional Monte León revela cómo el regreso de los pumas transformó su naturaleza solitaria en una convivencia tolerante para cazar pingüinos.

Puma alimentándose de un pingüino.

Foto:

Gonzalo Ignazi
Por Sofía Serelli

En el Parque Nacional Monte León, Santa Cruz, el regreso de los pumas tras décadas de ausencia generó un fenómeno ecológico imprevisto. Los felinos comenzaron a cazar pingüinos de Magallanes, una presa inusual que no solo cambió su dieta, sino que reorganizó por completo su comportamiento social y su forma de habitar el paisaje.

Un festín inesperado y el fin de la soledad en la Patagonia

Tradicionalmente, el puma (Puma concolor) es conocido por ser un cazador solitario y territorial que se alimenta de mamíferos como guanacos y liebres. Sin embargo, al regresar a las costas de Santa Cruz tras la creación del parque en 2004, estos felinos se encontraron con un vecino que no estaba en sus planes originales: una colonia de más de 40.000 parejas de pingüinos de Magallanes.

Lo que sorprendió a los científicos no fue solo que los pumas aprendieran a cazar aves marinas, sino que esta fuente de alimento "fácil" y abundante cambió las reglas de convivencia entre los depredadores.

image
Los pumas suelen visitar la colonia de ping&uuml;inos por las tardes para cazar.

Según un estudio publicado en Proceedings of the Royal Society B, los pumas que frecuentan la colonia son mucho más tolerantes entre sí y no se atacan con la agresividad esperada para su especie. Al haber tanta comida concentrada en un área pequeña, la necesidad de defender un territorio desaparece, permitiéndoles compartir el espacio de una manera casi inédita en el mundo de los grandes félidos.

De acuerdo con National Geographic, los investigadores utilizaron cámaras trampa y collares GPS para rastrear a 14 adultos, descubriendo que la depredación de pingüinos no era un hecho aislado, sino una actividad frecuente que determina cómo se mueven los felinos. Al ser presas de bajo riesgo y estar disponibles por miles durante la temporada de reproducción (septiembre a abril), los pingüinos se convirtieron en el menú principal del parque.

La naturaleza improvisa: el impacto en el ecosistema

Este descubrimiento desafía la idea de que la restauración de un ecosistema significa simplemente "volver al pasado". Los científicos explican que, cuando una especie regresa después de mucho tiempo, se encuentra con un sistema diferente al que habitaba hace un siglo y debe improvisar nuevas formas de supervivencia. En este caso, la abundancia de aves marinas ha creado una interacción completamente nueva en la Patagonia argentina.

image
La reintroducci&oacute;n del puma en la Patagonia.

A pesar de este nuevo hábito de los pumas, la colonia de pingüinos en Monte León parece mantenerse estable o incluso en aumento, lo que indica que el ecosistema está encontrando un equilibrio dinámico. No obstante, los expertos de la Fundación Rewilding Argentina y otras instituciones aún intentan descifrar cómo este cambio afecta a otras especies, como los guanacos, que ahora enfrentan una presión de caza distinta por parte de sus depredadores naturales.

Este fenómeno demuestra que la vida silvestre tiene una capacidad de adaptación asombrosa ante los cambios impulsados por la conservación. Para el lector actual, este hecho no solo es una curiosidad biológica; es un recordatorio de que, cuando se le da espacio y protección a la naturaleza, esta no siempre repite su historia, sino que es capaz de crear nuevas y sorprendentes reglas de juego.

