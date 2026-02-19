El plástico que usas a diario podría estar afectando tu fertilidad y tu corazón, según médicos italianos

Un frente masivo de 43 sociedades médicas alerta que el 75% de los químicos usados en plásticos no han sido evaluados y propone cambios drásticos en escuelas y hospitales.

Médicos italianos han conformado un frente científico sin precedentes para combatir los daños a la salud derivados del uso de plástico, desde enfermedades reproductivas hasta accidentes cerebrovasculares. Esta campaña de prevención surge ante la evidencia de que incluso los materiales reciclados o biodegradables pueden fragmentarse y liberar sustancias químicas que hoy se detectan en todos los órganos del cuerpo humano.

El peligro oculto en las 16.000 sustancias del ciclo de producción La magnitud del riesgo químico asociado al plástico ha sido subestimada durante décadas. De las aproximadamente 16.000 sustancias químicas utilizadas en su fabricación, el 75% no han sido evaluadas en cuanto a su impacto en la salud humana. Los datos disponibles son críticos: más de 4.200 de estos componentes se consideran altamente peligrosos, incluyendo 1.500 sustancias cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la función reproductiva.

Esta exposición no es un evento aislado, sino un proceso continuo que afecta el sistema endocrino a través de 47 disruptores específicos identificados. La revista científica The Lancet ha comenzado a monitorear este fenómeno, definiendo la contaminación por plásticos como un riesgo grave y creciente que impacta desde la fase de extracción de materias primas fósiles hasta su degradación final en el medio ambiente.

image Por qué el material reciclado no garantiza seguridad sanitaria Uno de los matices más relevantes que contradice la creencia común es la vulnerabilidad de los plásticos reciclados y biodegradables. La evidencia científica acumulada por este grupo de expertos indica que el plástico reciclado es susceptible de liberar una cantidad mayor de sustancias químicas en comparación con el material virgen. Además, el proceso de reciclaje en sí mismo resulta altamente contaminante.

La profundidad de este problema radica en la estructura misma del material. Según explica la doctora Maria Grazia Petronio, coordinadora del grupo de trabajo, los plásticos biodegradables y de origen biológico no siempre se degradan rápidamente en el medio ambiente y, al igual que los convencionales, pueden fragmentarse en micro y nanoplásticos (MNP). Estos fragmentos poseen la capacidad de ser colonizados por bacterias, lo que está contribuyendo de manera alarmante al aumento de la resistencia a los antimicrobianos en la población humana. Este mecanismo de dispersión de partículas y patógenos convierte al desecho plástico en un vector biológico y químico que el organismo no puede filtrar eficazmente.

image Consecuencias directas: de la infertilidad a la diabetes tipo 2 El impacto clínico de la exposición a sustancias químicas plásticas se manifiesta de forma distinta según la etapa de la vida. En los adultos, se ha documentado un vínculo directo con el cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Sin embargo, la mayor preocupación de la Sociedad Italiana de Pediatría y otros organismos participantes se centra en los efectos perinatales y el desarrollo temprano. image En la infancia: Se reporta una reducción de la función cognitiva, hipertensión y una alarmante resistencia a la insulina.

Se reporta una reducción de la función cognitiva, hipertensión y una alarmante resistencia a la insulina. Salud reproductiva: La campaña pone el foco en los microplásticos y su incidencia en la reducción del potencial reproductivo y la fertilidad.

La campaña pone el foco en los microplásticos y su incidencia en la reducción del potencial reproductivo y la fertilidad. Riesgos de infección: El desecho plástico facilita la reproducción de mosquitos, incrementando las posibilidades de infección por vectores en zonas urbanas. Hacia 2027: cambios obligatorios en el consumo cotidiano La respuesta médica no se limita al diagnóstico, sino que impulsa normativas concretas como el proyecto "Spesa Sballata®". Esta iniciativa establece directrices de higiene para las compras con envases reutilizables, anticipándose al nuevo Reglamento (UE) 2024/1234. Según esta normativa, a partir de 2027 los comercios estarán obligados a aceptar los envases traídos por los clientes y, para 2028, deberán ofrecer ellos mismos opciones reutilizables. image En el ámbito educativo, la estrategia propone eliminar las máquinas expendedoras de alimentos ultraprocesados y agua embotellada, reemplazándolas por dispensadores de agua del grifo en zonas comunes. Esta medida busca proteger a los niños desde los primeros 1.000 días de vida, una ventana crítica donde la exposición a los materiales en contacto con alimentos (MCA) y cosméticos puede dejar secuelas permanentes en el desarrollo biológico.