El papa León XIV pidió 24 horas de paz tras el rechazo de Rusia a una tregua

El papa León XIV expresó el martes su tristeza por el rechazo de Rusia a una tregua navideña y renovó su llamado a respetar 24 horas de paz en el mundo . La previa a la navidad se da en un contexto marcado por los conflictos armados en Ucrania y Medio Oriente .

El Pontífice dialogó con periodistas a la salida de Villa Barberini, en Castel Gandolfo . “Hago una vez más este llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que respeten, al menos en la fiesta del nacimiento del Salvador, un día de paz ”, declaró León XIV, según informó Vatican News .

Al referirse a la guerra en Ucrania , donde se registraron en las últimas horas ataques masivos rusos en distintas regiones, León XIV afirmó: “Realmente, entre las cosas que me causan mucha tristeza en estos días es el hecho de que, aparentemente, Rusia ha rechazado la petición de una tregua de Navidad ”.

El Obispo de Roma reiteró entonces su pedido de un alto el fuego simbólico: “Ojalá nos escuchen y haya 24 horas, un día de paz en todo el mundo ”.

Con respecto al conflicto en Medio Oriente , el papa recordó la reciente visita del cardenal Pierbattista Pizzaballa a Gaza , en medio del debate por la “ Fase 2 ” del alto el fuego. León XIV señaló que estuvo en contacto con el párroco Gabriel Romanelli , de la iglesia de la Sagrada Familia, y destacó que intentan celebrar la Navidad “en medio de una situación que sigue siendo muy precaria ”.

“Esperamos que el acuerdo por la paz siga adelante”, añadió el Pontífice.

Críticas a la ley de suicidio asistido en Estados Unidos

En otro tramo de la charla, León XIV se refirió a la aprobación de una ley de suicidio asistido en Illinois, su estado natal, que permitirá esta práctica a adultos con enfermedades terminales a partir de septiembre de 2026. El papa manifestó su decepción por la decisión del gobernador JB Pritzker, con quien había tratado el tema en el Vaticano.

“Fuimos muy claros sobre la necesidad de respetar la sacralidad de la vida, desde el inicio hasta el final”, remarcó.

Mensaje final de Navidad

Durante su estadía en Castel Gandolfo, el papa recordó que “La Navidad del Señor es la Navidad de la Paz”, frase incluida en una tarjeta difundida por la Prefectura de la Casa Pontificia con motivo de la Natividad y el Jubileo de la esperanza.