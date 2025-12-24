24 de diciembre de 2025 - 15:10

La foto de Donald Trump en los archivos de Jeffrey Epstein que fue eliminada y volvió a publicarse

La publicación de los archivos Epstein reactivó el debate político en EE.UU. por una foto de Trump que fue retirada y volvió a aparecer.

Epstein y Trump, en 1997 en Florida.

Foto:

Gentileza
Por Redacción Mundo

La Justicia estadounidense dio a conocer recientemente 3.965 archivos —unos 3 gigabytes de información— relacionados con el caso Epstein. El material fue distribuido en cuatro nuevos conjuntos de datos e incluye principalmente documentos en formato PDF, además de un archivo de video y diversas imágenes, algunas integradas en expedientes de varias páginas. Sin embargo, la publicación no fue completa y dejó ausencias que despertaron sospechas.

Entre las imágenes difundidas se observa un cajón abierto con varias fotografías. En una de ellas aparece Trump rodeado por cuatro mujeres en bikini. En otra, el entonces empresario posa junto a su esposa Melania, Epstein y Ghislaine Maxwell, colaboradora cercana del financista. La imagen del archivo 468 fue señalada por legisladores demócratas como una de las que había sido eliminada temporalmente del repositorio oficial.

Trump, rodeado de mujeres en una imagen del caso Epstein, según los demócratas
Epstein, Trump y documentos bajo revisión

El Departamento de Justicia reconoció que algunas fotografías fueron censuradas, aunque aseguró que la decisión no estuvo relacionada con la figura del presidente. Desde el organismo explicaron que, ante advertencias de grupos defensores de los derechos de las víctimas, ciertos archivos fueron retirados de manera preventiva para ser evaluados nuevamente.

Jeffrey Epstein fue arrestado en julio de 2019 acusado de abuso sexual y tráfico de menores ocurridos a comienzos de los años 2000. El millonario mantenía vínculos con figuras influyentes del ámbito político y social, entre ellas Bill Clinton, el príncipe Andrés y Donald Trump. Fue hallado muerto en su celda ese mismo año.

La polémica también se profundizó por la ausencia de documentos clave, como entrevistas del FBI a víctimas y memorandos internos que analizan decisiones judiciales previas. Al menos 550 páginas de los archivos publicados aparecen completamente tachadas. Las autoridades informaron que el material seguirá siendo revisado y editado conforme a la ley, mientras continúan los reclamos por una divulgación más amplia de los registros vinculados al caso.

