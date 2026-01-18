El Nobel de la Paz seguirá perteneciendo a María Corina Machado, pese al gesto con Trump
La aclaración se produjo tras la entrega simbólica de la medalla de María Corina Machado al presidente estadounidense. El Comité subrayó que el registro oficial del Nobel no se modifica bajo ninguna circunstancia.
La Academia del Premio Nobel y el Comité Noruego del Nobel emitieron una aclaración institucional. El mensaje surgió luego de la repercusión internacional que generó la entrega simbólica de la medalla del Premio Nobel de la Paz por parte de María Corina Machado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un encuentro en la Casa Blanca.
Desde la institución con sede en Oslo subrayaron que el Premio Nobel de la Paz no es transferible bajo ninguna circunstancia, ni siquiera a través de gestos simbólicos de alto impacto político.
En ese sentido, explicaron que la medalla, el diploma y la dotación económica se encuentran asociados de manera permanente al galardonado original, y que el registro oficial de la Fundación Nobel reconoce de forma exclusiva e irrevocable a María Corina Machado como la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.
La aclaración oficial precisó que, independientemente del destino material de los objetos físicos o de quién los posea, la identidad del laureado no se modifica ni puede ser alterada, ya que se trata de una decisión definitiva del Comité Noruego del Nobel.
One of the core missions of the Nobel Foundation is to safeguard the dignity of the Nobel Prizes and their administration. The Foundation upholds Alfred Nobel’s will and its stipulations. It states that the prizes shall be awarded to those who… pic.twitter.com/WIadOBLtpD
El gesto de la dirigente opositora venezolana fue realizado durante su visita a Washington y fue presentado como un reconocimiento político hacia Trump por su rol en la diplomacia regional tras la captura de Nicolás Maduro.
Frente a ese contexto, la Academia recordó que el premio se otorga por contribuciones realizadas hasta el momento del anuncio y que no es función del Comité evaluar la actividad política posterior de los premiados, la cual queda bajo la responsabilidad individual de cada laureado.
En cuanto al uso de los símbolos materiales del premio, los estatutos de la Fundación Nobel establecen que no existen restricciones que impidan a los ganadores conservar, regalar, vender o donar la medalla y el diploma.
La historia del Nobel registra diversos antecedentes, desde donaciones institucionales, como las realizadas por las familias de Kofi Annan o Christian Lous Lange, hasta ventas con fines humanitarios, como la del periodista Dmitry Muratov, destinada a ayudar a refugiados ucranianos. También existen casos controvertidos, como el del escritor Knut Hamsun, quien entregó su distinción al jerarca nazi Joseph Goebbels.
Con esta comunicación, el Comité Noruego del Nobel buscó proteger el prestigio histórico de la institución frente a los movimientos de la coyuntura geopolítica actual. Así, más allá del impacto político del gesto realizado en Washington, el Premio Nobel de la Paz 2025 continuará perteneciendo oficialmente a María Corina Machado.