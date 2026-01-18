El Nobel de la Paz seguirá perteneciendo a María Corina Machado, pese al gesto con Trump

La aclaración se produjo tras la entrega simbólica de la medalla de María Corina Machado al presidente estadounidense. El Comité subrayó que el registro oficial del Nobel no se modifica bajo ninguna circunstancia.

La Academia del Premio Nobel y el Comité Noruego del Nobel emitieron una aclaración institucional. El mensaje surgió luego de la repercusión internacional que generó la entrega simbólica de la medalla del Premio Nobel de la Paz por parte de María Corina Machado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un encuentro en la Casa Blanca.

Desde la institución con sede en Oslo subrayaron que el Premio Nobel de la Paz no es transferible bajo ninguna circunstancia, ni siquiera a través de gestos simbólicos de alto impacto político.

Trump y Corina Machado en la Casa Blanca: ella le regaló la medalla del Nobel de la Paz Trump y Corina Machado en la Casa Blanca: ella le regaló la medalla del Nobel de la Paz X/ The White House En ese sentido, explicaron que la medalla, el diploma y la dotación económica se encuentran asociados de manera permanente al galardonado original, y que el registro oficial de la Fundación Nobel reconoce de forma exclusiva e irrevocable a María Corina Machado como la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.

La aclaración oficial precisó que, independientemente del destino material de los objetos físicos o de quién los posea, la identidad del laureado no se modifica ni puede ser alterada, ya que se trata de una decisión definitiva del Comité Noruego del Nobel.

Statement from the Nobel Foundation

One of the core missions of the Nobel Foundation is to safeguard the dignity of the Nobel Prizes and their administration. The Foundation upholds Alfred Nobel's will and its stipulations. It states that the prizes shall be awarded to those who…



One of the core missions of the Nobel Foundation is to safeguard the dignity of the Nobel Prizes and their administration. The Foundation upholds Alfred Nobel’s will and its stipulations. It states that the prizes shall be awarded to those who… pic.twitter.com/WIadOBLtpD — The Nobel Prize (@NobelPrize) January 18, 2026 El gesto de la dirigente opositora venezolana fue realizado durante su visita a Washington y fue presentado como un reconocimiento político hacia Trump por su rol en la diplomacia regional tras la captura de Nicolás Maduro.