El gobierno de Guatemala responsabilizó a pandillas por ataques contra policías: asesinatos y caos

El gobierno de Guatemala acusó este domingo a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) de asesinar a siete policías en distintos ataques. Según trascendió, se trataría de una represalia por la negativa oficial a negociar el traslado de sus cabecillas a cárceles de menor seguridad.
Ambas organizaciones criminales, consideradas “terroristas” por Estados Unidos y Guatemala, están vinculadas a delitos de sicariato, extorsión y tráfico de drogas, de acuerdo a lo informado por las autoridades.
Los asesinatos se registraron un día después de que pandilleros tomaran como rehenes a 46 personas en tres cárceles del país. La mayoría de los secuestrados eran custodios penitenciarios. Este domingo, durante los operativos de seguridad, las fuerzas estatales lograron liberar a nueve de ellos.
“Estoy muy dolido por la muerte de siete agentes de la Policía Nacional Civil que han sido atacados cobardemente por estos terroristas en una respuesta a las acciones que el Estado de Guatemala está realizando en contra de ellos”, afirmó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en conferencia de prensa.
El funcionario detalló además que otros 10 policías resultaron heridos durante los ataques y que un presunto pandillero murió en los enfrentamientos. Desde la mañana del sábado, los grupos criminales mantenían retenidos a 45 custodios y un siquiatra, con el objetivo de forzar el traslado de sus líderes a prisiones con medidas de seguridad menos severas.
“No estoy dispuesto ni a pactar ni a retornarles sus privilegios, ni a conceder ningún tipo de consideración”, sostuvo Villeda.
Primera cárcel liberada
Este domingo, las fuerzas de seguridad lograron retomar el control del penal de máxima seguridad Renovación I, ubicado en la localidad de Escuintla, a unos 75 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala, y rescatar a los nueve custodios que permanecían como rehenes.
Según el Ministerio de Gobernación, los operativos comenzaron al amanecer, cuando los efectivos ingresaron con tanquetas y utilizaron gases lacrimógenos. Tras unos 15 minutos, lograron controlar la prisión y liberar a los secuestrados.
La cartera difundió un video en la red social X, donde se observa a agentes trasladando esposado y con manchas de sangre al presunto líder de la pandilla Barrio 18 en Guatemala.
“Fue un operativo que se desarrolló sin que hubieran bajas de ninguno de los dos lados y se logró rescatar con vida a los nueve rehenes”, indicó el ministro. Sin embargo, las autoridades informaron que 28 personas continúan retenidas en el centro penitenciario Fraijanes II y otras nueve en la prisión Preventivo, ubicadas al este y en la periferia de la capital guatemalteca.
Villeda reconoció que el Gobierno mantiene canales de diálogo con los amotinados para lograr la liberación de los rehenes, aunque subrayó que el Estado “no se va a arrodillar ante estos delincuentes”.
Desde mediados de 2025, las pandillas protagonizaron diversos motines carcelarios para exigir que sus líderes sean trasladados a prisiones con regímenes menos estrictos.
Durante los disturbios del año pasado, un custodio murió por disparos. En octubre, las autoridades informaron que 20 jefes de la pandilla Barrio 18 escaparon de una prisión, hecho que derivó en la remoción de la cúpula de seguridad. Solo seis fueron recapturados, mientras que otro fue asesinado a balazos.