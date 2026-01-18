El gobierno de Guatemala responsabilizó a pandillas por ataques contra policías: asesinatos y caos

El gobierno de Guatemala acusó este domingo a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) de asesinar a siete policías en distintos ataques. Según trascendió, se trataría de una represalia por la negativa oficial a negociar el traslado de sus cabecillas a cárceles de menor seguridad .

El Nobel de la Paz seguirá perteneciendo a María Corina Machado, pese al gesto con Trump

Dinamarca advirtió que el orden mundial y el futuro de la OTAN están en juego por las amenazas de Trump

Ambas organizaciones criminales, consideradas “terroristas” por Estados Unidos y Guatemala, están vinculadas a delitos de sicariato, extorsión y tráfico de drogas , de acuerdo a lo informado por las autoridades.

Los asesinatos se registraron un día después de que pandilleros tomaran como rehenes a 46 personas en tres cárceles del país . La mayoría de los secuestrados eran custodios penitenciarios . Este domingo, durante los operativos de seguridad, las fuerzas estatales lograron liberar a nueve de ellos .

Los guardias que permanececian en poder de los internos en Renovación I fueron liberados por fuerzas especiales de la PNC. pic.twitter.com/QlOSYqzcTE

“Estoy muy dolido por la muerte de siete agentes de la Policía Nacional Civil que han sido atacados cobardemente por estos terroristas en una respuesta a las acciones que el Estado de Guatemala está realizando en contra de ellos”, afirmó el ministro de Gobernación , Marco Antonio Villeda , en conferencia de prensa.

El funcionario detalló además que otros 10 policías resultaron heridos durante los ataques y que un presunto pandillero murió en los enfrentamientos. Desde la mañana del sábado, los grupos criminales mantenían retenidos a 45 custodios y un siquiatra , con el objetivo de forzar el traslado de sus líderes a prisiones con medidas de seguridad menos severas .

Policía Nacional Civil lamenta el fallecimiento de siete de sus elementos en cumplimiento del deber a mano de criminales. También nos solidarizamos con los compañeros que están en recuperación en diferentes hospitales. pic.twitter.com/U6f343tsNC

“No estoy dispuesto ni a pactar ni a retornarles sus privilegios, ni a conceder ningún tipo de consideración”, sostuvo Villeda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mingobguate/status/2012973757367730271&partner=&hide_thread=false Luego de retomar el control del centro carcelario Renovación 1, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda dio a conocer pormenores sobre la actuación de la fuerza pública en este hecho. Le acompañó el ministro de la Defensa Nacional, Henry Saenz y autoridades del #Mingob. pic.twitter.com/DKUB3GLgrr — MinGob (@mingobguate) January 18, 2026

Primera cárcel liberada

Este domingo, las fuerzas de seguridad lograron retomar el control del penal de máxima seguridad Renovación I, ubicado en la localidad de Escuintla, a unos 75 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala, y rescatar a los nueve custodios que permanecían como rehenes.

Según el Ministerio de Gobernación, los operativos comenzaron al amanecer, cuando los efectivos ingresaron con tanquetas y utilizaron gases lacrimógenos. Tras unos 15 minutos, lograron controlar la prisión y liberar a los secuestrados.

Embed Cuatro terroristas de la pandilla del barrio 18 capturados tras ataques armados a PNC pic.twitter.com/Lc4peyXU6L — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 18, 2026

La cartera difundió un video en la red social X, donde se observa a agentes trasladando esposado y con manchas de sangre al presunto líder de la pandilla Barrio 18 en Guatemala.

“Fue un operativo que se desarrolló sin que hubieran bajas de ninguno de los dos lados y se logró rescatar con vida a los nueve rehenes”, indicó el ministro. Sin embargo, las autoridades informaron que 28 personas continúan retenidas en el centro penitenciario Fraijanes II y otras nueve en la prisión Preventivo, ubicadas al este y en la periferia de la capital guatemalteca.

Embed Policía Nacional Civil retoma control en cárcel Renovación I pic.twitter.com/47qz7NxLaN — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 18, 2026

Villeda reconoció que el Gobierno mantiene canales de diálogo con los amotinados para lograr la liberación de los rehenes, aunque subrayó que el Estado “no se va a arrodillar ante estos delincuentes”.

Desde mediados de 2025, las pandillas protagonizaron diversos motines carcelarios para exigir que sus líderes sean trasladados a prisiones con regímenes menos estrictos.

Durante los disturbios del año pasado, un custodio murió por disparos. En octubre, las autoridades informaron que 20 jefes de la pandilla Barrio 18 escaparon de una prisión, hecho que derivó en la remoción de la cúpula de seguridad. Solo seis fueron recapturados, mientras que otro fue asesinado a balazos.