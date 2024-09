El mensaje de Netanyahu para los iraníes: “Israel está con ustedes”

Luego de asesinar a Fatah Sharif Abu al-Amine, líder de Hamás en Líbano, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, animó este lunes a los ciudadanos iraníes a dar la espalda a sus líderes, en un mensaje en vídeo con un claro tinte de guerra psicológica.

“Cada día, el régimen (iraní) sumerge nuestra región más hondo en la oscuridad y en la guerra. Cada día, sus marionetas son eliminadas. Pregúntenselo a Mohamed Deif, a Nasrala”, dijo el mandatario, en referencia al líder militar de Hamás en Gaza y al líder del grupo libanés Hezbolá, asesinados ambos en ataques israelíes.

Netanyahu deseó “un futuro de prosperidad y paz” para israelíes e iraníes, y llegó a asegurar que “Israel está con ustedes” en el mensaje, dirigido directamente al pueblo de Irán.

Netanyahu, hablando en inglés en un video de 3 minutos de duración difundido por su oficina en el que dijo que se dirigía al pueblo iraní, aprovechó para dejar claro que el enemigo de Israel era el gobierno iraní, no el pueblo iraní, y que cuando el gobierno cayera, su pueblo estaría mejor.

Hamás confirmó la muerte de su líder en Líbano por un bombardeo de Israel (Foto gentileza)

“Saben una cosa muy sencilla: a los tiranos de Irán no les importa su futuro. Pero a ustedes sí. Cuando Irán sea finalmente libre, y ese momento llegará mucho antes de lo que la gente cree, todo será diferente”, declaró. “Nuestros dos pueblos ancestrales, el pueblo judío y el pueblo persa, estarán por fin en paz. Nuestros dos países, Israel e Irán, estarán en paz”, añadió el líder de Israel.

“No dejen que un pequeño grupo de fanáticos teócratas aplasten sus esperanzas y sus sueños. Merecen algo mejor. Sus hijos merecen algo mejor. El mundo entero merece algo mejor. Sé que no apoyan a los violadores y asesinos de Hamás y Hezbolá, pero sus dirigentes sí lo hacen. Se merecen más”, expresó.

Netanyahu sumó en su declaración: “No hay ningún lugar en Medio Oriente al que Israel no pueda llegar. No hay ningún lugar al que no vayamos para proteger a nuestra gente y proteger a nuestro país”.

