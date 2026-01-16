16 de enero de 2026 - 21:04

El jefe de la CIA viajó a Venezuela a pedido de Trump para reunirse con Delcy Rodríguez

El encuentro en Caracas duró dos horas y el funcionario estadounidense y comunicó ir en búsqueda de mejorar las relaciones de trabajo.

El jefe de la CIA busca “construir confianza” y establecer comunicación permanente entre Washington y Caracas.&nbsp;

Foto:

Por Redacción Mundo

El día jueves, a pedido del presidente de Estados Unidos, Donal Trump un funcionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA )se dirigió a Caracas para reunirse con la presidenta interina de Venezuela.

John Ratcliffe, jefe de la institución, tuvo un encuentro de aproximadamente dos horas con Delcy Rodríguez, según fuentes estadounidenses a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas. Esta situación representa la visita de más alto nivel de un funcionario estadounidense desde la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado sábado 3 de enero.

El jefe de la CIA viajó a Venezuela

“Por instrucciones del presidente Trump, el director Ratcliffe viajó a Venezuela para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez y transmitirle el mensaje de que Estados Unidos busca mejorar las relaciones de trabajo”, dijo este viernes un funcionario a la AFP bajo condición de anonimato, según el portal RFI.

Ratcliffe y Rodríguez “conversaron sobre las posibles oportunidades de colaboración económica, así como sobre el punto de que Venezuela no puede seguir siendo santuario de los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes”, señaló el funcionario.

La visita del jefe de la CIA busca “construir confianza” para una comunicación permanente entre Washington y Caracas, indicaron fuentes estadounidenses.

El encuentro fue coordinado entre la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono.

La visita se produjo un día después de que Trump y Delcy Rodríguez tuvieron su primera conversación telefónica.

