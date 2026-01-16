EEUU: arrestaron brutalmente a una ciudadana con discapacidad y crece la tensión con los agentes migratorios

Un nuevo hecho sobre el violento accionar de agentes federales ha puesto nuevamente bajo la lupa la ofensiva migratoria en Minnesota. Las imágenes, que ya cuentan con millones de visualizaciones, documentan la detención de Aliya Rahman , una ciudadana estadounidense con discapacidad que terminó siendo el rostro de la creciente tensión entre la comunidad y las fuerzas federales.

Rahman se encontraba en su vehículo dirigiéndose a una turno de rutina en el Centro de Lesiones Cerebrales Traumáticas cuando quedó atrapada en una intersección donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaban operativos en medio de protestas.

El material audiovisual muestra a un agente con el rostro cubierto rompiendo la ventanilla del lado del acompañante. Acto seguido, otros oficiales cortaron el cinturón de seguridad y la sacaron por la fuerza a través de la puerta del conductor. Mientras los agentes la trasladaban a un vehículo oficial sujetándola de brazos y piernas, Rahman gritaba: “Soy una persona con discapacidad y estaba yendo al médico, por eso no me moví” .

Tras el arresto , Rahman afirmó que fue trasladada a un centro de detención donde la situación empeoró. Según su testimonio, se le negó atención médica y perdió el conocimiento mientras permanecía bajo custodia.

Su abogada y directora del MacArthur Justice Center, Alexa Van Brunt, describió la escena como una “situación terrible y confusa” donde la mujer no tenía escapatoria. Van Brunt explicó que Rahman temía mover su auto hacia los agentes para evitar ser acusada de intentar agredirlos, recordando el caso de Renee Good , otra ciudadana que murió la semana pasada tras ser baleada por un agente de inmigración en una situación similar.

Desde el gobierno federal, la narrativa es opuesta. El Departamento de Seguridad Nacional calificó a Rahman como una “agitadora” que obstruyó el trabajo de los agentes e ignoró múltiples órdenes de retirar su vehículo del lugar.

Este incidente ocurre en un clima de alta hostilidad. Mientras miles de agentes realizan detenciones que funcionarios locales han calificado como una “invasión federal”, el presidente Donald Trump defendió el accionar de los efectivos. Trump llamó “patriotas” a los agentes del ICE y advirtió que, de continuar lo que él denomina ataques de “insurrectos” y “alborotadores profesionales”, no dudará en invocar la Ley de Insurrección para desplegar tropas en el estado.

Por ahora, el video de Rahman se ha convertido en la evidencia más reciente del endurecimiento del operativo migratorio en una ciudad que parece estar en un punto de quiebre.