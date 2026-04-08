El Guernica de Picasso regresaría al País Vasco como gesto de "reparación histórica"

Imanol Pradales, máximo responsable del poder ejecutivo en Euskadi, defendió en Madrid el traslado temporal del cuadro Guernica al País Vasco. La propuesta fue presentada como una acción vinculada a la memoria histórica y a un proceso de reparación simbólica. Ya que el 26 de abril de 1937 se cumplirá el 90 aniversario del Bombardeo sobre el pueblo de Guernica.

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Según explicó, la iniciativa también busca proyectar un mensaje sobre las consecuencias de los conflictos armados y de los regímenes autoritarios. Pradales realizó estas declaraciones tras una reunión en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ese encuentro se abordó la solicitud formal del Ejecutivo vasco para que la obra de Pablo Picasso sea exhibida en el Museo Guggenheim Bilbao. El período propuesto se extiende desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de junio de 2027.

El Gobierno Vasco enmarca la solicitud en la conmemoración del 90 aniversario del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika, durante la Guerra Civil española. Para la administración autonómica, la presencia del cuadro en Bilbao durante esas fechas permitiría articular una instancia institucional vinculada a esos hechos históricos.

El lehendakari sostuvo que el traslado del cuadro permitiría reforzar la reflexión sobre los conflictos armados en el contexto internacional actual. Indicó que la propuesta apunta a situar el debate en torno a las consecuencias de la guerra y su impacto en la población civil.

En paralelo, la vicelehendakari y consejera de Cultura , Ibone Bengoetxea, mantuvo una reunión con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. El objetivo del encuentro fue solicitar la elaboración de un informe técnico que evalúe la viabilidad del traslado temporal de la obra, incluyendo aspectos logísticos y económicos.

Un cuadro de Pablo Picasso fue subastado en más de 100 millones de dólares en tan solo 19 minutos.

Un cuadro de Pablo Picasso fue subastado en más de 100 millones de dólares en tan solo 19 minutos.

Desde el Gobierno central se indicó que la decisión se adoptará en función de criterios técnicos y profesionales. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, afirmó que el Ministerio de Cultura se encuentra analizando la solicitud en ese marco.

Durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz fue consultada sobre la posibilidad de autorizar el traslado del cuadro. En su respuesta, reiteró que la postura oficial se basa en la evaluación de informes especializados.

España, arte y política

Uno de los documentos considerados es un informe del Museo Reina Sofía, fechado el 26 de marzo. En ese texto se desaconseja el traslado del Guernica debido a los riesgos asociados al movimiento de la obra. El informe señala que las vibraciones podrían afectar su estado de conservación.

La portavoz del Muso también respondió a declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien cuestionó la iniciativa del Gobierno Vasco. Saiz indicó que el Ejecutivo nacional no comparte ese tipo de expresiones y planteó la necesidad de mantener el debate en términos institucionales.

El traslado del Guernica continúa en evaluación. La decisión final dependerá de los informes técnicos y de las condiciones que se establezcan para garantizar la conservación de la obra durante cualquier eventual desplazamiento.