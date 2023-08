El director de una revista científica pidió perdón por tomar fotos indebidas a bibliotecarias e investigadoras

El ingeniero catalán Tomàs Baiget, director de la revista científica Profesional de la Información, ha emitido disculpas públicas por su implicación en la creación de la página web Articulitos.com, la cual compartía imágenes íntimas de bibliotecarias y documentalistas. Este caso ha sido denunciado por el Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de Cataluña en un comunicado oficial según explica 20 minutos.

Baiget, de 79 años, admitió ser el creador de este controvertido portal que estuvo activo desde 2007 y que mostraba fotos de naturaleza explícita de profesionales del ámbito bibliotecario e investigador, aparentemente tomadas sin su consentimiento.

En su declaración publicada en X, Baiget expresó: “En estos 15 años, la sociedad ha cambiado mucho, y lo que entonces pudo parecer divertido hoy resulta inadmisible. Me arrepiento y pido perdón”.

Declaración de Tomàs Baiget pic.twitter.com/4ZeqXwQQiu — Tomas Baiget (@baiget) August 28, 2023

El caso salió a la luz cuando Elena Pastor-Ramón, investigadora de la Biblioteca de Ciencias de la Salud de las Islas Baleares, recordó la existencia de esta web en un tweet.

A raíz de lo que ha pasado en el mundial me vino a la memoria que hace unos 15 años existió una página web que subía fotos de los culos de las bibliotecarias y documentalistas que el autor conocía en diferentes congresos. — Elena Pastor-Ramon (@ElenaPastor) August 23, 2023

Según ella, la página compartía fotos de bibliotecarias y documentalistas, y estaba firmada a nombre de Baiget. Aunque el director de la revista negó que el contenido fuera de naturaleza sexual, un vistazo al archivo de la página web en Internet Archive revela que contenía una descripción que hacía referencia a partes íntimas del cuerpo de la mujer.

En todas las profesiones tenemos nuestro #Metoo 🫤 — Elena Pastor-Ramon (@ElenaPastor) August 23, 2023

El Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de Cataluña calificó los hechos como “un claro caso de abuso sexual” en un comunicado, y señaló que Baiget no se había disculpado con las víctimas ni había reconocido la gravedad de sus acciones. Además, el colegio mencionó mensajes previos de Baiget que minimizaban los hechos. La Junta del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas ha anunciado que se reserva el derecho de emprender acciones sancionadoras.

Baiget ha afirmado que nunca publicó fotos de colegas profesionales, excepto de sus amigas, y ha negado cualquier conducta delictiva. Sin embargo, en el archivo de la web se encuentra la admisión de que “algunas de las fotos se obtuvieron fraudulentamente, sin el conocimiento ni el permiso de las propietarias”.

Aunque el autor de la controvertida página web pide disculpas a través de X (ex twitter), las respuestas son muy duras. Por ejemplo una usuaria afirmó “Da mucha vergüenza y asco todo, la web, tus supuestas disculpas y comentarios posteriores... Era divertido para quién? Eso es igual de reprobable hoy y hace quince años, la diferencia es que hace quince años actuabas con impunidad, y hoy no. No eres feminista, eres un baboso”

Seguí leyendo