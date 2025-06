El conflicto entre Israel e Irán, analizado en Aconcagua Radio

—Es ante la inminencia de que se llegue a un acuerdo. Aunque Irán no estaba aceptando los términos que proponía Trump, estaban avanzando en el tema. De alguna manera Israel patea el tablero. Ahora, dicho esto, ¿qué tanto Estados Unidos no sabía de este tema o qué tanto no estaba de acuerdo algún sector norteamericano? Esto está muy en duda. Estados Unidos tiene una alineación muy fuerte con Irán y dentro del propio gobierno norteamericano las aguas están divididas respecto de si a Irán debe permitírsele o no algún tipo de acuerdo nuclear. Entonces, ahí hay una interna norteamericana que también juega en esto.

—Queda saber quién provee la tecnología.

—¿Quién sería el proveedor alternativo de equipamiento tecnológico? Bueno, eventualmente Rusia, aunque Rusia se ofreció mediar para flexibilizar la postura de Irán en las negociaciones que tiene con Estados Unidos. Pero Israel habría pateado el tablero. Dicho esto, una vez que esto ocurrió, Israel atacó. En principio a aprovechó la volada para deshacerse de algunos líderes del ala más dura, más antiisraelí que hay en la Guardia Revolucionaria, pero también algunos son líderes que están en la trama que financia grupos terroristas en Hamás, Hezbollah y demás. Es decir, hubo varios asesinatos, no sabemos exactamente cuáles todavía, pero al menos tres o cuatro. Entre ellos, el máximo militar de la Guardia Republicana.

