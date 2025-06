Gabriel Solano, del Partido Obrero, en Aconcagua Radio: "El fallo contra Cristina es persecutorio"

—Lo sintetizo del siguiente modo: acá se juntan dos hechos que no son contrapuestos. Yo entiendo que el fallo fundamentalmente es un fallo persecutorio y es un fallo que busca una proscripción electoral. De eso no tengo la menor duda. ¿Por qué pienso eso? ¿Pienso eso porque entiendo que no hubo corrupción bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? No. Yo no pienso eso. Pienso que hubo hechos de corrupción gravísimos, gravísimos y que por el tenor de esos hechos difícilmente la propia Cristina pudiese estar al margen. No soy abogado, pero hay cosas que son demasiado categóricas. Lo de Lázaro Báez… son cosas de sentido común. Pero la pregunta es la siguiente: ¿Dónde están los juicios contra los delitos del macrismo? ¿Dónde están los juicios contra Sturzenegger, que viene robándole Argentina desde el año 2001, cuando era funcionario de Trabajo y fue procesado por el mega canje? ¿Contra los Caputo? ¿Contra Macri por los parques eólicos, por el correo? ¿Qué quiero decir con esto? Que la Justicia no está no está buscando acá un hecho de saneamiento institucional por la corrupción, porque esta aplicación desigual de la ley te marca claramente que el objetivo no pasa por ahí, sino por la proscripción. El mal menor en estas condiciones es que un corrupto se pueda presentar. Y el mal mayor es que se establezca un régimen de proscripciones a partir de un régimen en el que todo es corrompido, donde solamente se quiere a una parte porque no le conviene directamente.