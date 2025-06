La candidatura de Cristina en la pelea por octubre, en Aconcagua Radio

—Creo que es una candidatura desde la de habilidad. Se refugia en donde seguro gana sin ponerse, digamos, al frente de la batalla nacional. Y sobre todo con muchos mensajes internos respecto a que, bueno, “yo voy la tercera, gano y si el resto si se pierde, este es culpa de Axel, que desdobló”. Entonces, me parece que hace una jugada beneficiosa para ella, pero sin pensar en el conjunto. Y, más allá de las negociaciones por las listas que vaya a haber (que seguramente se acordarán), creo que es una muestra más de la crisis de conducción que ella tiene, porque al final la disidencia terminó saliendo dentro del propio cristinismo. Situación que no creo que genere rupturas de acá a octubre, pero que claramente al día siguiente será un “barajar y dar de vuelta”, mirando a 2027.

—Y, no hay muchas alternativas. Esa es la verdad. Cristina está desgastada, pero no hay alternativa. Kicillof es el gobernador y uno podría pensar que puede ir a una candidatura “testimonial”, pero la verdad es que todavía, en la comparación de liderazgo, Cristina es mucho más. Diría que después aparece la figura de Massa, un poco por afuera, con su Frente Renovador, que ganó la primera vuelta presidencial. Pero también mide un poco las fichas que tiene en la mano como para para ver cuánto incide en esta disputa. Después, “figuras” no hay más.