El "cerebro frito" por la IA: el estudio de Harvard que advierte sobre la nueva fatiga mental

Expertos de Harvard y Boston Consulting Group sugieren limitar la cantidad de sistemas automatizados que una persona monitorea para proteger la salud emocional.

Empleados reportan fatiga mental: el cerebro humano se sobreexige para estar a la altura de las nuevas tecnologías.

Un reciente informe de Harvard Business Review alerta sobre un fenómeno preocupante en las oficinas modernas: el uso intensivo de inteligencia artificial está provocando una nueva fatiga mental. Aunque estas herramientas prometen eficiencia, su despliegue masivo genera un agotamiento cognitivo que los investigadores ya definen como "cerebro frito" o brain fry.

La investigación, realizada por académicos de la Universidad de California y consultores del Boston Consulting Group, analizó cómo el flujo de trabajo acelerado por la tecnología supera la capacidad de procesamiento humana. Los trabajadores describen sensaciones de estrés y confusión al intentar seguir el ritmo de plataformas que coordinan múltiples agentes inteligentes de manera simultánea.

image Uno de los testimonios recogidos en el informe es contundente: la velocidad de los procesos es tal que resulta imposible comprender razonablemente qué está sucediendo en tiempo real. Este fenómeno no se limita solo a programadores o especialistas técnicos, sino que afecta a empleados de diversas áreas expuestos a flujos digitales interconectados.

Por qué supervisar máquinas agota más que hacer la tarea El estudio identifica que el impacto negativo no surge del uso de la IA en sí, sino de cómo se integra en la rutina diaria. La sobrecarga ocurre principalmente cuando una persona debe supervisar, interpretar y coordinar de forma paralela las acciones de varios sistemas inteligentes. Esta presión constante frente a una avalancha de datos provoca ansiedad y una caída drástica en el bienestar emocional.

Cuando las herramientas están diseñadas para simplificar procesos y filtrar información relevante, el riesgo de agotamiento disminuye. La clave reside en encontrar un equilibrio entre la autonomía de las máquinas y la capacidad del trabajador para controlar y comprender las operaciones que se están ejecutando.