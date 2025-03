Día de la Desconexión Digital: cuántas horas por día usan el celular los argentinos

El paso de los años, la evolución de la tecnología y la vida misma parecen haber convertido al teléfono celular en un apéndice imprescindible del ser humano, una extensión que pareciera ser indispensable para que las personas lleven adelante su rutina. No solamente es un dispositivo para comunicarse con los demás -ya sea hablando o por mensajes instantáneos-, sino que además se ha convertido en un álbum de fotos y videos , un lupa, una regla, una calculadora , un block de notas y hasta en un rastreador de personas con quienes alguna vez se tuvo alguna vinculación el la vida del otro, por más efímera que sea.

En Argentina , promedio, cada persona pasa unas 6 horas diarias enredado en sus teléfonos celulares . No obstante, en adolescentes esa cifra asciende a 7 horas . Redes sociales, apps de mensajería instantánea y streaming son las principales actividades que las personas enfocan en sus celulares . Y, de acuerdo a un estudio internacional y que involucra a todos los países de América Latina , Brasil y Colombia son quienes lideran este listado, ya que sus habitantes pasan 9 y 7 horas utilizando estos dispositivos móviles respectivamente.

De acuerdo al informe Global Digital 2024 , estudio llevado adelante en conjunto por Meltwater y We Are Social , los argentinos dedican, en promedio, 6 horas de su día a "revisar" su teléfono celular .

No obstante, si se considera que, de las 24 horas del día, cada persona debería dormir 8 horas (es lo recomendable, mas no siempre se cumple), son 16 las horas activas que le queda a una jornada. Y, de esas 16, los jóvenes y adultos destinan 6 al uso del celular, por lo que para otras actividades -que no sean dormir o usar el celular- a cada argentino le quedan solo 10 horas.

Conectividad niños celular.png Día de la desconexión digital: cuántas horas usan el celular los argentinos

Y si se tiene en cuenta que en niños, niñas y adolescentes y de acuerdo a la red Grooming Latam el tiempo de conectividad en Argentina es de 7 horas diarias, restando el período de sueño son 9 las horas que quedan para el resto de las actividades.

Ranking de tiempo de uso de celulares en América Latina en una persona

Brasil : 9 horas diarias.

: diarias. Colombia : 7 horas diarias.

: diarias. Argentina : 6 horas diarias.

: diarias. Perú: 5 horas diarias.

Dieta Digital

Tanto el estudio de Meltwater y We Are Social -por un lado- como el de la Red Grooming Latam -por el otro- ponen sobre la mesa conflictos referidos a cómo se ve afectada la rutina y las interacciones entre las personas (con el agregado, además, de que en caso de los chicos y chicas quedan vulnerables ante el Grooming).

"Dentro del concepto y la idea de dieta digital, se destaca el lograr tomar un posicionamiento presente, consciente y humano de la agenda diaria. Y ante la pregunta diaria de 'cómo nos fue hoy en internet', se habilita la construcción de pautas y de normas de conexión, así como también de desintoxicación, que es lo que llamamos 'desintoxicación digital'", destaca el abogado y presidente de Grooming Latam y Grooming Argentina, Hernán Navarro.

Sorpresa por los precios en Chile: cuánto cuesta un celular Samsung Galaxy A16. Día de la desconexión digital: cuántas horas usan el celular los argentinos

Para el referente de la red que trabaja en el combate de los abusos a niños, niñas y adolescentes en plataformas virtuales (delito que se conoce como Grooming), la desintoxicación digital forma parte de los condimentos y los ingredientes de la parte principal de esta dieta digital.

"La dieta digital tiene que agudizarse en términos de información, de horas de uso y de uso responsable. Y seguir una serie de pautas completas para que haya una cohesión en términos de seguridad. En una dieta, es tan importante lo que comés como lo que dejás de comer, el hacer presente el uso responsable y razonable y analizar con qué me estoy alimentando. Porque llegamos siempre a una dieta a raíz de un desbalance", destaca Navarro.

El abogado es el referente del estudio que evidenció que, en niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años en Argentina, el tiempo diario de conectividad al celular y otros dispositivos es de 7 horas. "Y 7 horas, en un contexto de dieta digital, es sinónimo de obesidad", concluye.

Es ley la penalización del "grooming", acoso sexual a menores vía web Día de la desconexión digital: cuántas horas usan el celular los argentinos

Reseteo digital: ¿quién controla a quién?

La psicopedagoga y especialista en Neuroeducación y Educación Ciudadana Digital, Mariana Savid Saravia fue más allá y planteó la pregunta de quién tiene el control sobre quién en la relación persona - teléfono celular.

"El Día de la Abstinencia y Desconexión Digital es una oportunidad para detenernos y observar cómo nos relacionamos con la tecnología. En un mundo donde el celular se ha convertido en una extensión de nuestras manos y las notificaciones parecen marcar el ritmo de nuestro día, vale la pena preguntarnos: ¿somos nosotros quienes decidimos cómo usamos la tecnología o es ella la que nos usa a nosotros?", planteó con un mensaje que busca abrir el debate.

En esa sintonía, la especialista resaltó que las personas viven rodeadas de pantallas, las que les permiten trabajar, aprender, comunicarse y entretenerse.

"Pero, en este escenario de hiperconexión, muchas veces pasamos por alto un detalle esencial: la calidad de nuestra presencia en la vida física. ¿Cuántas veces nos encontramos en la misma habitación con nuestros hijos, pareja o amigos, pero sin realmente estar presentes? ¿Cuántas veces una conversación se interrumpe por el impulso de revisar el teléfono?", reflexiona.

Nueva dieta: la desconexión digital Nueva dieta: la desconexión digital

En ese sentido, para Savid Saravia, el problema no es la tecnología en sí, sino el espacio que las personas le han dado en sus vidas. Por ello, explica que -sin darse cuenta-, cada uno ha normalizado que la primera acción al despertar sea mirar el celular, así como también la última antes de dormir.

"Este hábito nos aleja de la conexión más importante: la que tenemos con nosotros mismos y con quienes nos rodean. El 'Reseteo Digital' es una invitación a cambiar la forma en que usamos la tecnología. No se trata de rechazarla, sino de aprender a integrarla con equilibrio", explica la especialista.

Al momento de detallar en qué consiste el concepto de "Reseteo Digital", la psicopedagoga habla de establecer momentos del día en los que la desconexión sea una elección consciente y que, en lugar de los dispositivos, se opte mirar a los ojos a los seres queridos mientras ellos cuentan su día, por ejemplo. O leer un libro sin interrupciones, compartir una comida en familia sin pantallas de por medio.

Para Savid Saravia, el "Reseteo Digital" es recuperar la capacidad de estar presentes de verdad.

"Es comprensible que desconectarse pueda generar cierta ansiedad. Estamos acostumbrados a la inmediatez, a la gratificación instantánea de los 'Me Gusta' y las respuestas rápidas. Pero probar, aunque sea por unas horas, un uso más consciente de la tecnología nos permite experimentar algo distinto: la calma, la profundidad en los vínculos y el disfrute de lo simple", completa la especialista.

Los celulares llevan del hiper control a la desconexión personal. Los celulares llevan del hiper control a la desconexión personal.

"Hoy es un buen día para intentarlo. Probá dejar el celular en otra habitación mientras cenás, salir a caminar sin auriculares, conversar sin interrupciones. Observa cómo te sentís, qué cambia en tu día y en el de quienes te rodean. Quizás descubras que, en un mundo cada vez más digital, lo que realmente necesitamos es reconectar con lo que siempre ha sido esencial: la presencia, el encuentro y el disfrute de lo cotidiano", concluye.