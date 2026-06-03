El campo magnético de la Tierra ya se desplazó más de 2.250 km, y organizaciones de todo el mundo ya se preparan para contener los daños

El campo magnético de la Tierra no está quieto: el punto hacia el que apuntan las brújulas en el hemisferio norte, conocido como polo norte magnético , se desplaza desde hace décadas desde la zona canadiense hacia Siberia. Algunos reportes hablan de un movimiento acumulado de más de 2.250 kilómetros .

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La cifra impresiona, pero el dato importante es otro: los organismos científicos actualizan modelos de referencia para que aviones, barcos, submarinos, celulares y sistemas de orientación sigan funcionando con precisión.

El modelo oficial vigente es el World Magnetic Model 2025 , publicado por NOAA, BGS y organismos geoespaciales de Estados Unidos y Reino Unido.

NOAA informa que el WMM2025 fue lanzado el 17 de diciembre de 2024 y permanecerá vigente hasta fines de 2029.

Los movimientos del fluido conductor en el núcleo externo. Andrew Z. Colvin / Wikimedia Commons

En enero de 2026, NOAA publicó su reporte anual y señaló que tanto el WMM2025 como su versión de alta resolución demostraron ser modelos precisos durante su primer año de operación.

Por qué se actualiza el modelo

El campo magnético cambia por movimientos del hierro líquido en el núcleo externo de la Tierra. Como esos cambios modifican la declinación magnética, las referencias de navegación deben actualizarse.

El British Geological Survey explicó que el norte magnético aceleró hacia Siberia en las últimas décadas y luego desaceleró de unos 50 km por año a unos 35 km por año.

Ese comportamiento, según especialistas, es inusual dentro del registro moderno, pero no equivale a una inversión de polos inminente ni a un colapso del campo magnético.

Qué organizaciones se preparan

El WMM es usado por agencias gubernamentales, defensa, navegación aérea, navegación marítima, sistemas militares, teléfonos inteligentes y aplicaciones civiles.

31e1dd3b-505b-49cc-92d9-a5f3f4ed0348 El lado canadiense perdió influencia en la superficie. Como resultado, la región siberiana comenzó a ejercer una mayor atracción sobre el punto que guía las brújulas y los sistemas de navegación, desviando la dirección. Crédito: Cavit / Wikimedia Commons

BGS indica que el modelo es estándar para gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, además de organismos como la OTAN, la Organización Hidrográfica Internacional y oficinas hidrográficas.

Lo que hacen estas organizaciones no es “contener daños” en el sentido de una emergencia natural, sino actualizar sistemas para evitar errores de orientación.