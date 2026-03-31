31 de marzo de 2026 - 09:48

El 74% de las mujeres pierde el interés al notar a un hombre poco genuino, dice un estudio

Un relevamiento en Brasil por la app de citas happn mostró que muchas usuarias dejan de interesarse cuando perciben que un varón usa discursos sensibles.

El 74% de las mujeres pierde el interés al notar a un hombre poco genuino, dice un estudio (1)
Por Andrés Aguilera

En medio de un escenario en el que las apps de citas siguen redefiniendo cómo se forman los vínculos, una encuesta atribuida a happn volvió a poner el foco en un fenómeno muy actual: el rechazo al llamado “hombre performativo”, es decir, aquel que muestra un discurso “deconstruido” o progresista, pero solo como parte de una puesta en escena.

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Según el relevamiento replicado por medios brasileños, el 74% de las mujeres dice que pierde el interés cuando detecta esa incoherencia, mientras que el 38% asegura haber identificado ese comportamiento en potenciales parejas.

El 74% de las mujeres pierde el interés al notar a un hombre poco genuino, dice un estudio (3)

Autenticidad, citas y relaciones

Aunque el dato circuló como una novedad de actualidad y no como un paper académico, sí conecta con algo que la psicología viene mostrando hace años: la autenticidad percibida importa mucho al inicio de un vínculo.

Un estudio publicado en Journal of Experimental Social Psychology encontró asociaciones fuertes entre la percepción de autenticidad de la pareja, la confianza interpersonal y mejores resultados en la relación. En la práctica, eso significa que no alcanza con parecer interesante: cuando la otra persona percibe que hay verdad detrás de lo que se dice, crecen la confianza y el compromiso.

Los autores hallaron evidencia convergente en estudios de campo, tareas colaborativas, citas rápidas y experimentos preregistrados: cuando alguien parece genuino, resulta más fácil generar conexión.

Qué rechazan las mujeres en las apps de citas

En ese marco, el relevamiento de happn apunta a algo bastante concreto: las usuarias brasileñas no estarían premiando el discurso correcto por sí solo, sino la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

Según los datos publicados, el 53% considera que la principal señal positiva aparece cuando los valores surgen con naturalidad en la conversación, sin necesidad de sobreactuarlos ni convertirlos en una etiqueta de perfil.

También aparecieron diferencias generacionales. Entre las mujeres de la Generación Z, el 52% considera positivo o esencial que los valores progresistas estén presentes en el perfil, pero al mismo tiempo ese grupo es el que más dice haber detectado este tipo de actuación: el 32% afirma haberla visto varias veces.

El 74% de las mujeres pierde el interés al notar a un hombre poco genuino, dice un estudio (2)

Entre las mayores de 35 años, en cambio, el enfoque parece más pragmático: el 46% prefiere no mezclar política y relaciones, y prioriza más la conexión interpersonal.

Estudio de happn y la clave de la coherencia

Hay otro dato interesante para leer este fenómeno: en las plataformas de citas, la autopresentación engañosa existe, pero suele ser frecuente y de baja magnitud, según una investigación clásica sobre perfiles online.

Ese trabajo mostró que muchas personas ajustan un poco su imagen para resultar más atractivas, aunque sin alejarse demasiado de la realidad, justamente porque saben que tarde o temprano habrá un encuentro cara a cara.

Por eso, en un ecosistema donde la edición de la identidad ya forma parte del juego, la autenticidad gana valor como filtro.

En la encuesta difundida en Brasil, los comportamientos más valorados por las usuarias fueron la escucha activa y el respeto por el consentimiento (21%), los cuidados concretos en el encuentro presencial —como prestar atención a la seguridad o repartir la cuenta de manera justa— (18%) y una postura clara frente a actitudes tóxicas (8%).

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