Duros testimonios, fotos y videos del trágico choque de trenes en España: al menos 39 muertos

Un grave accidente ferroviario ocurrido la tarde del domingo en la localidad de Adamuz , en la provincia andaluza de Córdoba , dejó hasta el momento 39 personas fallecidas y 152 heridas , de las cuales 73 permanecen hospitalizadas , incluyendo 24 en estado grave , según el último balance oficial difundido por las autoridades españolas.

Tragedia ferroviaria en el sur de España: al menos 39 muertos tras un choque de trenes de alta velocidad

El siniestro se produjo alrededor de las 19:45 , cuando el tren de alta velocidad LD AV Iryo 6189 , que cubría el trayecto Málaga–Madrid , descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz e invadió la vía contigua. En ese momento circulaba por allí otro convoy, el tren Alvia LD AV 2384 , con recorrido Puerta de Atocha–Huelva , que también descarriló, de acuerdo con un informe de la agencia Xinhua , al que accedió Noticias Argentinas .

Como consecuencia del impacto, varios vagones de ambos trenes se salieron de la vía y algunos coches del convoy procedente de Málaga volcaron y cayeron por un talud , según confirmaron fuentes de los servicios de emergencia y testigos presenciales.

Los relatos de los pasajeros dan cuenta de la magnitud del horror vivido. María Vidal , de 32 años , que viajaba en el vagón cuatro del tren Iryo, describió la escena en diálogo telefónico con EL PAÍS:

Somos el tercer mundo. Han robado tanto dinero del Ministerio de Transporte que hasta los trenes colisionan circulando en sentido contrario por la misma vía. pic.twitter.com/puCYwMw07V

“ Ha sido como un terremoto. Ha vibrado todo. De repente ha pegado un frenazo y se ha ido la luz ”, relató. Según contó, el personal de la empresa pidió por altavoces la presencia de médicos en los vagones 6, 7 y 8 , que luego se confirmó habían descarrilado. “ Nos dijeron que no nos moviéramos. Estuvimos dentro unos 40 minutos. Después salimos y empezaron a llegar ambulancias con heridos y fallecidos. Estoy en shock. He vuelto a nacer ”, afirmó. Vidal fue trasladada al Pabellón de Adamuz , donde permanecen varios pasajeros asistidos.

Embed La profesionalidad, la calma y el saber estar de este currela de la clase trabajadora, en mitad de la tragedia del descarrilamiento de trenes en Adamuz (Córdoba). pic.twitter.com/QihqrrPYrO — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) January 18, 2026

Desde el vagón número 6, M. S. J., de 33 años, también relató momentos de extrema tensión. “Hay muchos heridos, sigo temblando”, dijo. Explicó que los vagones 7 y 8 colapsaron con la cabecera del tren Alvia y que, antes del impacto, comenzaron a sentirse vibraciones intensas. “Muchos golpes, se caían las maletas, hasta que el tren se frenó”, recordó. “Pensábamos que había sido solo un descarrilamiento, pero al salir vimos los vagones retorcidos y dos vagones del otro tren volcados”, agregó.

Otro de los testimonios más duros fue el de Santiago, de 44 años, vecino de Huelva, quien habló de la desesperación que se vivió tras el choque. “Sentimos un frenazo muy fuerte. El tren se movía de lado a lado hasta que paró”, contó. Al descender del convoy, la escena fue devastadora: “Vi una persona muerta e intentamos ir al vagón número uno, pero era un amasijo de hierros. La gente pedía socorro e intentamos ayudarlos, pero era muy difícil”.

Embed TV EN DIRECTO | Ana, una víctima del accidente de tren, cuenta cómo vivió esos momentos: "Había gente que estaba muy mal. Los tenías delante y sabías que se te iban y no podías hacer nada" https://t.co/eWG81PiP3s pic.twitter.com/ewIFzXZHZi — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

Un periodista de la radiotelevisión pública RTVE, que también viajaba en el tren procedente de Málaga, relató en directo lo ocurrido: “Se sintió una especie de terremoto y era que habíamos descarrilado”, señaló, agregando que varios vagones quedaron gravemente dañados.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, calificó el hecho como “muy triste” y remarcó el impacto humano del siniestro. “En estos trenes viajan familias enteras, personas mayores, niños; personas de todas las edades”, afirmó tras desplazarse al lugar del accidente.

Embed ¡Qué tristeza!

Informan de 21 muertos y 25 heridos graves en el accidente de 2 trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba).

Toda nuestra solidaridad con las familias y amigos/as de los fallecidos y solidaridad con los heridos.

Gracias por la ayuda a la buena gente de Andalucía. pic.twitter.com/eFUBJrwNTB — Manel Márquez (@manelmarquez) January 18, 2026

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sostuvo que el episodio resulta “tremendamente extraño”, al haberse producido en un tramo recto, con un tren fabricado en 2022, que había superado su última revisión técnica el 15 de enero, y en una infraestructura recientemente renovada.

Embed DIRECTO | Estas imágenes aéreas de la Guardia Civil muestran cómo está el lugar del accidente ferroviario en Adamuz https://t.co/OjDT8T5DK4 pic.twitter.com/FdMHFdPcZn — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

Las autoridades subrayaron que aún no existe una causa oficial confirmada y pidieron cautela, al tiempo que avanza una investigación técnica exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.