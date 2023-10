Dos jubilados reservaron 51 cruceros seguidos porque les salía más barato que un geriátrico: viajaron 500 días

Dos jubilados australianos reservaron 51 cruceros seguidos porque les salía más barato viajar por el mundo que pagar un geriátrico. Marty y Jess Ansen iniciaron su aventura en junio del 2022.

En una entrevista con A Current Affair, la pareja contó que su vida cambió luego de la pandemia de coronavirus. Tras dos años de restricciones pudieron subir a un crucero y no se detuvieron jamás.

Hasta el momento han reservado 51 viajes y han viajado durante 500 días casi ininterrumpidamente. Su presencia se ha convertido en casi una marca e incluso algunos pasajeros los consideran “celebridades”.

“Es nuestro estilo de vida”, le contó Jess al medio. Y aclaró que disfrutaron de viajes cortos en cruceros durante décadas antes de convertirlos en su morada de tiempo completo.

Foto A Current Affair

“Ahora ya no tenemos que limpiar el cuarto ni hacer la cama. No sabemos cómo hacerla un porque no la hemos hecho durante mucho tiempo, así que ahora tenemos que permanecer a bordo sólo para seguir con vida”, dijo Marty.

En las próximas semanas la pareja estará en Hawaii. Todavía les quedan ocho meses más de viaje antes de desembarcar y quedarse un tiempo en tierra firme.

