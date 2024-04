Una nadadora hizo un clavado en una insólita piscina y el video te quitará la respiración

Todos los días TikTok nos sorprende con nuevos videos. Algunos más tranquilos y otros que nos ponen nerviosos con solo verlos. Ese es el caso de Ginni, una clavadista holandesa quien compartió un video donde da un gran salto a una piscina de un crucero de la empresa Royal Caribbean.

En total el video recibió 38 millones de visitas y mas de un millón de me gusta.

Luego de ver el video, varios usuarios comentaron de manera temerosa ante tal desafío: Otros, en cambio, resaltaron la velocidad del crucero, debido a que se puede ver que el barco esta en movimiento a la hora del salto:

Los comentarios de varios usuarios luego de ver el video.

El particular comentario, quizás con la pregunta que todos nos hacemos.

Lo cierto es que la atleta holandesa cuenta con una gran preparación y una increíble fortaleza ante tal reto. Minutos antes de saltar se puede ver que le dice a la cámara “Just like normal. We got this, easy peasy”, traducido al español seria “Como de costumbre. Lo tengo controlado, es pan comido”.

Ginni tiene 39 años y representa a Países Bajos, de la mano de Red Bull.

La atleta debutó en Saint-Raphaël en 2021, convirtiéndose en la primera clavadista Holandesa en competir en el Red Bull Cliff Diving. Y un dato curioso, ella y su marido Matt Cooper hicieron historia en su debut, debido a que por culpa de las lesiones, Cooper recibió una llamada para competir como sustituto, lo que les convirtió en el primer matrimonio en competir juntos en las Series Mundiales.

Todo su contenido lo podemos encontrar a través de su cuenta de Instagram @adventures_with_ginni, en donde comparte sus saltos desde gran altura.