Dos fuertes terremotos sacudieron a Venezuela: reportan derrumbes, evacuaciones y hay alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,1 y luego otro de 7,5 sacudieron este miércoles a Venezuela, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) . Los movimientos telúricos se sintió en amplias zonas del país y provocó escenas de pánico entre los habitantes, especialmente en la capital, Caracas.

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De acuerdo con los datos preliminares difundidos por el organismo estadounidense, el sismo ocurrió a las 22:04 GMT y tuvo su epicentro a 21 kilómetros al este de la localidad de Morón , situada a unos 200 kilómetros de Caracas.

Tras el evento principal, se produjeron varias réplicas y el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una advertencia preventiva para Puerto Rico y las Islas Vírgenes .

En la capital venezolana, miles de personas abandonaron edificios, centros comerciales y oficinas mientras el suelo se sacudía durante varios segundos.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello , confirmó que hubo estructuras afectadas y edificios derrumbados en sectores de Caracas. Además, pidió a la población permanecer en espacios abiertos ante el riesgo de nuevas réplicas que puedan comprometer construcciones ya dañadas.

Embed - Fuerte terremoto en Venezuela de magnitud 7.1

Testigos relataron escenas de angustia y evacuaciones improvisadas. En distintos puntos de la ciudad se observaron muros derrumbados, desprendimientos y columnas de polvo generadas por los daños en edificios.

Según medios locales, barrios como Los Palos Grandes y Altamira registraron afectaciones en viviendas y departamentos. En centros comerciales también se reportaron caídas de objetos, roturas y corridas de personas que buscaban ponerse a resguardo.

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El sismo se sintió en gran parte del país

Además de Caracas, el movimiento fue percibido en numerosos estados venezolanos, entre ellos Aragua, Bolívar, Falcón, Lara, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Barinas y Anzoátegui, entre otros. En Colombia, las autoridades descartaron una amenaza de tsunami, aunque confirmaron que el temblor fue percibido en distintas zonas del país.

Fuerte terremoto en Venezuela Imagen difundida en la cuenta en X @sgcol del Servicio Geológico Colombiano donde se ve el epicentro de un terremoto de magnitud 7,1 registrado este jueves en el noroeste de Montalbán, en el centro de Venezuela. EFE/ USGS

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no informaron víctimas fatales, de acuerdo al reporte del sitio Efecto Cocuyo. Sin embargo, continúan las evaluaciones para determinar el alcance de los daños materiales provocados por el fenómeno.

El temblor se sintió con fuerza en la superficie

Los especialistas señalaron que el terremoto tuvo una profundidad estimada de apenas 10 kilómetros, una característica que favorece que los movimientos sísmicos sean percibidos con mayor intensidad por la población.

Periodistas y usuarios en redes sociales reportaron evacuaciones preventivas, personas saliendo de edificios y momentos de nerviosismo en distintos puntos del país, mientras las autoridades comenzaban a evaluar posibles daños.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre víctimas fatales ni sobre la magnitud de los daños materiales provocados por el fenómeno.

Alerta en Venezuela por un terremoto de 7,1 grados Alerta en Venezuela por un terremoto de 7,1 grados. redes

Alerta por posible tsunami

Tras el fuerte movimiento sísmico, organismos especializados iniciaron el monitoreo del comportamiento del mar para determinar si existía riesgo de tsunami en sectores costeros del Caribe.

Las alertas por tsunami suelen activarse de manera preventiva cuando ocurre un terremoto de gran magnitud cerca de zonas marítimas, aunque la confirmación del peligro depende de la evolución de las mediciones oceánicas realizadas después del evento.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y evitar difundir información no verificada mientras continúan las evaluaciones.

Por qué fue tan fuerte el terremoto

Los terremotos de magnitud superior a 7 son considerados eventos sísmicos de gran intensidad y pueden generar daños significativos dependiendo de factores como la profundidad, la distancia al epicentro y las características de las construcciones afectadas.

En este caso, la escasa profundidad de 10 kilómetros contribuyó a que el sismo se percibiera con fuerza en amplias regiones de Venezuela, incluyendo áreas alejadas del epicentro.

Los organismos de emergencia y las instituciones científicas continúan analizando la situación para determinar el impacto total del terremoto y el eventual riesgo de réplicas durante las próximas horas.