Tiene Alzheimer avanzado, consumió hongos y sorprendió a los médicos: hoy puede conversar y vestirse sola

Una paciente de 83 años recuperó la capacidad de conversar y el control de esfínteres tras una dosis única de la cepa Enigma de Psilocybe cubensis.

Una paciente de 83 años con Alzheimer recuperó temporalmente la capacidad de mantener conversaciones complejas tras recibir una dosis de psilocibina. El caso, publicado en la revista científica Frontiers in Neuroscience, describe cómo la mujer mejoró su movilidad y control de esfínteres, permitiéndole interactuar con su entorno tras años de deterioro funcional.

La paciente había sido diagnosticada hace una década y en los últimos cinco años su comunicación se limitaba a palabras sueltas o respuestas breves. Con el consentimiento de su familia, se le administraron cinco gramos de la cepa Enigma de hongos Psilocybe cubensis, una variedad de alta potencia.

image Activación de funciones neuronales y respuesta física Tras la ingesta, la mujer experimentó un estado onírico prolongado y, 19 horas después, inició por cuenta propia una conversación con su hijo que duró cuatro horas. Durante este tiempo, compartió recuerdos y reflexiones sobre su vida, mostrando una lucidez que no se manifestaba desde hacía años. Las mejoras no fueron solo comunicativas; en las semanas posteriores, la mujer comenzó a vestirse sola y recuperó el control de la vejiga.

Los investigadores señalan que la psilocibina no curó ni revirtió la enfermedad. El compuesto parece haber activado temporalmente funciones neuronales latentes que ya eran difíciles de estimular por métodos convencionales. El mecanismo sugerido implica que el psicodélico podría interrumpir efectos inhibitorios entre redes neuronales, restaurando funciones afectadas por la acumulación de proteínas amiloide y tau.

image Alcance y limitaciones del estudio clínico Expertos de la Universidad Johns Hopkins advierten que se trata de un caso aislado y que el reporte se limita principalmente al primer mes post-tratamiento. No existen datos que confirmen la duración de estos beneficios a largo plazo ni su aplicabilidad general a otros pacientes. La evidencia científica sobre la eficacia de estos compuestos en el tratamiento de la demencia se considera todavía incipiente.

Actualmente, el interés científico se centra en cómo la psilocibina altera la comunicación entre redes neuronales y aumenta la plasticidad. Se están desarrollando derivados químicos que buscan replicar los efectos terapéuticos y antiinflamatorios sin provocar las experiencias alucinógenas intensas que acompañan al uso de hongos naturales. Estos compuestos se encuentran en fases iniciales de prueba en modelos animales.