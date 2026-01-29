29 de enero de 2026 - 21:35

Dos días sin pulmones: el innovador trasplante que salvó a un hombre de 33 años de una infección mortal

Científicos en Estados Unidos logran mantener con vida a un paciente crítico durante dos días sin sus pulmones naturales, permitiendo que su organismo se estabilizara.

Un hombre sobrevivió dos días sin pulmones gracias a un innovador trasplante&nbsp;

Un hombre sobrevivió dos días sin pulmones gracias a un innovador trasplante 

Foto:

Por Redacción Mundo

Un equipo de especialistas de la Universidad Northwestern de Chicago ha marcado un precedente en la medicina al utilizar un sistema pulmonar extracorpóreo como una estrategia de "puente salvavidas" para realizar un trasplante a un paciente de 33 años con un cuadro clínico terminal.

Leé además

El reloj del Juicio Final ajustó sus agujas y preocupa la cercanía a la hora de medianoche, lo que simboliza el desastre total.

El reloj del Juicio Final marcó que estamos a 85 segundos de que suceda el fin del mundo

Por Redacción Mundo
Donald Trump anunció la apertura del espacio aéreo en Venezuela

Donald Trump ordena la reapertura del espacio aéreo de Venezuela

Por Redacción Mundo

El hombre padecía el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), una afección mortal desencadenada por una gripe que derivó en una neumonía bacteriana severa, dejando sus pulmones con daños irreversibles y provocando fallas en su corazón y riñones.

Un sistema para sustituir la vida

Al ingresar al centro médico, el estado del paciente era tan grave que sufrió un paro cardíaco inmediato, requiriendo reanimación cardiopulmonar (RCP). Ante la imposibilidad de realizar un trasplante directo debido a que su cuerpo estaba demasiado débil para la intervención, los cirujanos diseñaron un sistema extracorpóreo de pulmón artificial.

Pulmones

Este dispositivo cumplió temporalmente las funciones vitales del órgano oxigenando la sangre de manera externa, eliminando el dióxido de carbono y manteniendo un flujo sanguíneo estable a través del corazón y el resto del cuerpo.

Una vez retirados los pulmones infectados, el equipo médico observó una mejoría inmediata: la presión arterial se estabilizó y la infección comenzó a remitir. Tras dos días conectado a este soporte artificial, el paciente recibió el doble trasplante de pulmón.

Tradicionalmente, este tipo de intervenciones se reservan para enfermedades crónicas como la fibrosis quística. Sin embargo, el análisis de los pulmones extraídos reveló cicatrización y daño inmunológico irreversibles, lo que aporta pruebas moleculares de que en casos de daño agudo extremo, el trasplante es la única opción de supervivencia.

Aunque actualmente es una técnica limitada a centros de alta especialización, se espera que en el futuro se utilicen dispositivos más estandarizados para salvar vidas en situaciones críticas. Más de dos años después de la cirugía, el paciente mantiene una función pulmonar óptima y lleva una vida normal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Carlos Negro, ministro del interior de Uruguay 

Ministro del Interior de Uruguay se disculpó tras protagonizar un accidente con la licencia vencida

Por Redacción Mundo
Una mujer fue atrapada haciendo trampa en el casino con lentes de contacto de alta tecnología 

China: arrestan a una mujer por usar lentes de contacto tecnológicos para hacer trampa en el casino

Por Redacción Mundo
El obrero que encontró la bolsa fue reconocido por su gesto de honestidad al reportar este hallazgo con con miles de euros. 

Trabajaba en Noruega, encontró 171 mil euros enterrados y lo vincularon al mayor robo del país

Por Cristian Reta
Hallaron muerta a Narela Micaela Barreto

Hallaron muerta a Narela Micaela Barreto, la joven argentina que era buscada en Los Ángeles

Por Redacción Mundo