13 de agosto de 2025 - 10:23

Diputados aprobó en Uruguay la legalización de la eutanasia

Ahora el proyecto pasará a una comisión del Senado para su análisis. Todo apunta a que será ley.

Uruguay avanza hacia la legalización de la eutanasia: Diputados aprobaron el proyecto de Muerte Digna.

Uruguay avanza hacia la legalización de la eutanasia: Diputados aprobaron el proyecto de "Muerte Digna".

Foto:

Por Redacción Mundo

Tras 14 horas de intenso debate, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó en la madrugada de este miércoles el proyecto de ley que despenaliza la muerte asistida bajo determinadas condiciones.

Leé además

Video: un policía hincha de Peñarol asesinó a dos hinchas de Nacional que intentaron robarle un trapo.

Conmoción: un policía hincha de Peñarol asesinó a dos hinchas de Nacional que intentaron robarle un "trapo"

Por Redacción Deportes
Matilde Itzcovich, promesa del automovilismo uruguayo, falleció a los 16 años

Dolor en el automovilismo: murió Matilde Itzcovich, una joven piloto que soñaba con llegar a la Fórmula 1

Por Redacción Deportes

La iniciativa que tiene el nombre de "Muerte Digna" fue impulsada por el oficialista Frente Amplio. Obtuvo 64 votos a favor y 29 en contra con el apoyo de legisladores de la oposición. Ahora, la propuesta pasará a una comisión del Senado para su análisis.

El texto establece que podrán acceder a la eutanasia personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que atraviesen la etapa terminal de una enfermedad incurable y padezcan “sufrimientos insoportables”. El procedimiento exigirá instancias previas y la manifestación por escrito de la voluntad del paciente, en presencia de testigos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiputadosUY/status/1955485141532545478&partner=&hide_thread=false

Las posturas sobre la legalización de la eutanasia

“Es un proyecto de ley garantista, seguro, protector de los derechos de las personas que garantizan la eutanasia y de todos los involucrados en el procedimiento”, afirmó el diputado frenteamplista Luis Gallo. Su par Federico Preve destacó que la norma devolvería a Uruguay el papel de “referente de derechos” a nivel internacional, recordando otros avances como el voto femenino, matrimonio igualitario y la regulación del cannabis.

Desde el Partido Nacional, el diputado Andrés Grezzi criticó la propuesta, señalando que “ya existen herramientas legales y médicas para asegurar un final de vida sin dolor, sin adelantar la muerte”.

Actualmente, los cuidados paliativos están reglamentados en el país, pero el Código Penal sanciona con prisión a quien ayude a cometer suicidio. Según una encuesta de la consultora Cifra, el 62% de los uruguayos respalda la legalización de la eutanasia, mientras que un 24% se opone. De aprobarse en el Senado, Uruguay se sumaría a países como Colombia y Canadá, donde la práctica es legal y regulada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El cura DJ que hizo bailar a 100.000 personas en España.

Padre Guilherme, el cura DJ que hizo bailar a más de 100 mil personas en España: críticas de la Iglesia

Por Redacción
Austria: un hombre viajó colgado de un tren de alta velocidad y sobrevivió de milagro

Austria: un hombre viajó colgado de un tren de alta velocidad y sobrevivió por milagro

Por Redacción Mundo
“Hay un Holocausto en Gaza”, pintaron en el Muro de los Lamentos.

Vandalizaron el Muro de Los Lamentos con un grafiti: "Hay un Holocausto en Gaza"

Por Redacción
Dos buques chinos chocaron durante persecución a un barco filipino en aguas disputadas por Pekín

Dos buques chinos chocaron durante persecución a un barco filipino en aguas disputadas por Pekín

Por Redacción Mundo