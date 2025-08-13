Científicos hallan una especie desconocida que convivió con los primeros humanos y replantea la evolución

Entre tres y dos millones de años atrás se dio un momento clave en la evolución humana . Durante ese intervalo aparecieron dos nuevos géneros, Paranthropus y Homo, mientras desaparecía uno de sus posibles ancestros comunes: el Australopithecus afarensis, especie a la que pertenecía el famoso fósil conocido como "Lucy".

Comprender con claridad este complejo período evolutivo no es fácil, sobre todo por la escasez de restos fósiles disponibles. Un nuevo estudio de científicos acaba de aportar una pista importante: entre 2,6 y 2,8 millones de años atrás, tanto el Australopithecus como los primeros representantes del género Homo convivieron en la misma zona del este de África.

Este avance fue posible gracias al hallazgo de 13 dientes fósiles en el yacimiento de Ledi-Geraru , ubicado en la región de Afar, en Etiopía . Desde 2002, la Universidad de Arizona lidera allí el Proyecto de Investigación Ledi-Geraru.

Este sitio ya era reconocido por descubrimientos anteriores de gran relevancia, como las herramientas de piedra más antiguas conocidas (de unos 2,6 millones de años) y una mandíbula de Homo datada en 2,8 millones de años, el fósil más antiguo de este género encontrado hasta ahora.

Un reciente artículo publicado en la revista Nature revela que los trece dientes encontrados en el yacimiento de Ledi-Geraru pertenecen a individuos del género Australopithecus (de aproximadamente 2,63 millones de años) y del género Homo (de entre 2,78 y 2,59 millones de años). Este descubrimiento confirma que hace más de 2,5 millones de años, ambas ramas evolutivas coexistían en la región de Afar.

Sin embargo, el hallazgo va más allá. Según el estudio, los restos de Australopithecus encontrados corresponden a una especie hasta ahora desconocida, aunque no ha podido ser formalmente nombrada debido a la escasez de fósiles disponibles.

Los investigadores señalan que la morfología de estos dientes no coincide ni con la de Australopithecus garhi ni con la de A. afarensis, lo que aporta dos datos clave: primero, que la diversidad del registro fósil de homínidos es mayor de lo que se pensaba, y segundo, que aún no hay evidencia que indique que la especie de "Lucy" sobreviviera más allá de los 2,95 millones de años atrás.

Por otro lado, la presencia de dientes del género Homo en sedimentos datados entre 2,6 y 2,8 millones de años respalda una idea fundamental: "confirman la antigüedad de nuestro linaje", subraya Brian Villmoare, investigador del Departamento de Antropología de la Universidad de Nevada, en Las Vegas, y autor principal del estudio.

"Esta nueva investigación demuestra que la imagen que muchos tenemos en nuestra mente de un simio, pasando por un neandertal, hasta llegar al ser humano moderno, no es correcta: la evolución no funciona así", explica la paleoecóloga y profesora emérita de la Facultad de Evolución Humana de la Universidad Estatal de Arizona, Kaye Reed. "Aquí tenemos dos especies de homínidos que están juntas. Y la evolución humana no es lineal, es un árbol frondoso, hay formas de vida que se extinguen", insiste la codirectora del yacimiento de Ledi-Geraru.