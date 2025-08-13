Escándalo: el canciller británico se denunció a sí mismo por "pesca ilegal" junto al vicepresidente de EE.UU.

El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido , David Lammy , se denunció a sí mismo ante las autoridades por haber “pescado sin licencia” en compañía del vicepresidente de Estados Unidos , JD Vance , durante la visita del norteamericano a Gran Bretaña. El papelón diplomático causó furor en redes.

El insólito hecho ocurrió el viernes pasado en Chevening House, la residencia oficial del canciller ubicada en Kent, al sureste de Londres, con más de 400 años de antigüedad. Al principio, lo sucedido parecía un chiste extraño , pero luego trascendió que fue cierto que el funcionario advirtió su falla y lo comunicó.

No obstante, luego de reconocer su error y comunicarse con la Agencia de Medioambiente, el británico mantuvo la publicación en la que se lo ve pescando junto a JD Vance . En tanto, los usuarios de internet no se lo perdonaron.

La actividad, que coincidió con el inicio de las vacaciones familiares de Vance en el país, consistió en la “captura de carpas” en un lago privado de la propiedad. Según el Foreign Office, se trató de un "descuido administrativo” y las licencias fueron abonadas después de que Lammy fuera notificado de la infracción.

En una carta enviada a la Agencia de Medioambiente, el canciller reconoció el error y agradeció el trabajo del organismo para preservar los ecosistemas y garantizar la pesca sostenible.

En Inglaterra y Gales toda persona de 13 años o más necesita un permiso para pescar en aguas dulces. Una licencia diaria para pesca de trucha o pesca gruesa cuesta alrededor de 10 dólares, mientras que la pesca ilegal puede implicar multas de hasta 3.400 dólares y la incautación del equipo utilizado.

“La pesca ilegal socava nuestros esfuerzos para proteger las poblaciones de peces y lograr una actividad sostenible”, advirtió Richard Tyner, líder del equipo de pesca del área en la Agencia de Medioambiente.

La jornada de pesca incluyó además conversaciones privadas sobre asuntos internacionales como la situación en la Franja de Gaza. En todo distendido Vance bromeó: “Desafortunadamente, el único problema de hoy es que todos mis hijos pescaron, pero el secretario de Relaciones Exteriores no”.

Según la Agencia de Medioambiente, todos los peces capturados fueron devueltos al lago privado.