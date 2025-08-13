13 de agosto de 2025 - 23:05

Escándalo: el canciller británico se denunció a sí mismo por "pesca ilegal" junto al vicepresidente de EE.UU.

David Lammy, ministro del Reino Unido, fue advertido del papelón y envió una carta a la Agencia de Medioambiente, donde reconoció el error. La pesca ilegal en Inglaterra y Gales equivale a costosas multas.

Momento del escándalo: David Lammy y JD Vance, en su día de pesca ilegal en Chevening House, Reino Unido.

Momento del escándalo: David Lammy y JD Vance, en su día de "pesca ilegal" en Chevening House, Reino Unido.

Foto:

Gentileza
Por Redacción Mundo

El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, se denunció a sí mismo ante las autoridades por haber “pescado sin licencia” en compañía del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante la visita del norteamericano a Gran Bretaña. El papelón diplomático causó furor en redes.

Leé además

un nuevo escandalo: daniel osvaldo se habria peleado en plena via publica

Un nuevo escándalo: Daniel Osvaldo se habría peleado en plena vía pública

Por Redacción Espectáculos
Humillaron a un joven periodista en un programa paraguayo y desató la indignación en las redes sociales

Era su primer día como cronista y tres conductores lo humillaron en vivo: escándalo detrás de un video viral

Por Redacción

El insólito hecho ocurrió el viernes pasado en Chevening House, la residencia oficial del canciller ubicada en Kent, al sureste de Londres, con más de 400 años de antigüedad. Al principio, lo sucedido parecía un chiste extraño , pero luego trascendió que fue cierto que el funcionario advirtió su falla y lo comunicó.

No obstante, luego de reconocer su error y comunicarse con la Agencia de Medioambiente, el británico mantuvo la publicación en la que se lo ve pescando junto a JD Vance. En tanto, los usuarios de internet no se lo perdonaron.

Funcionarios en pesca ilegal: multa e incautación

La actividad, que coincidió con el inicio de las vacaciones familiares de Vance en el país, consistió en la “captura de carpas” en un lago privado de la propiedad. Según el Foreign Office, se trató de un "descuido administrativo” y las licencias fueron abonadas después de que Lammy fuera notificado de la infracción.

En una carta enviada a la Agencia de Medioambiente, el canciller reconoció el error y agradeció el trabajo del organismo para preservar los ecosistemas y garantizar la pesca sostenible.

Embed

En Inglaterra y Gales toda persona de 13 años o más necesita un permiso para pescar en aguas dulces. Una licencia diaria para pesca de trucha o pesca gruesa cuesta alrededor de 10 dólares, mientras que la pesca ilegal puede implicar multas de hasta 3.400 dólares y la incautación del equipo utilizado.

“La pesca ilegal socava nuestros esfuerzos para proteger las poblaciones de peces y lograr una actividad sostenible”, advirtió Richard Tyner, líder del equipo de pesca del área en la Agencia de Medioambiente.

La jornada de pesca incluyó además conversaciones privadas sobre asuntos internacionales como la situación en la Franja de Gaza. En todo distendido Vance bromeó: “Desafortunadamente, el único problema de hoy es que todos mis hijos pescaron, pero el secretario de Relaciones Exteriores no”.

Según la Agencia de Medioambiente, todos los peces capturados fueron devueltos al lago privado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Escándalo en San Juan por la viralización de fotos íntimas de un exfuncionario.

Escándalo en San Juan: se viralizaron fotos íntimas de un funcionario y tuvo que renunciar

Por Redacción Sociedad
Los bomberos durante las labores de extinción del incendio que afecta este miércoles al municipio de Monterrei (España). 

España y Portugal, en alerta máxima por los incendios: muertos, heridos graves y zonas evacuadas

Por Redacción Mundo
Científicos hallan una especie desconocida que convivió con los primeros humanos y replantea la evolución

Científicos hallan una especie desconocida que convivió con los primeros humanos y replantea la evolución

Por Redacción Mundo
El presidente estadounidense Donald J. Trump (d), mientras estrecha la mano del presidente ruso, Vladímir Putin. 

Donald Trump amenazó a Putin mientras busca apoyo europeo: "Habrá consecuencias si no para la guerra"

Por Redacción Mundo