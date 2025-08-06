Un nuevo escándalo: Daniel Osvaldo se habría peleado en plena vía pública

Los detalles se conocieron gracias a testimonios en las redes sociales. Aseguran que durante la pelea se encontraba su nueva pareja.

Daniel Osvaldo volvió a ser noticia por razones extrafutbolísticas, al quedar involucrado en un enfrentamiento en un supermercado de Banfield junto a su actual pareja, Malena, una joven estilista de 24 años. El episodio tomó relevancia pública tras la intervención de Pochi de Gossipeame en Puro Show.

la nueva pareja de Daniel Osvaldo (4).jpeg La nueva pareja de Daniel Osvaldo. La polémica en la que estuvo implicado Daniel Osvaldo Según la panelista, la escena fue captada por testigos ocasionales y se produjo en el estacionamiento del supermercado donde Malena y Osvaldo habían ido juntos a hacer compras. Aunque no trascendieron mayores detalles del altercado, se presume que el cruce fue tenso y que las tensiones personales entre los involucrados escalaron rápidamente. La situación llamó la atención no solo por la identidad del exjugador, sino por el trasfondo mediático que arrastra desde su reciente separación con Gianinna Maradona.

Embed En #PuroShow revelaron que Daniel Osvaldo tiene nueva pareja. pic.twitter.com/HEahM74OXK — Puro Show (@puroshowok) August 6, 2025 La relación con Malena había sido blanqueada días antes mediante varias publicaciones en redes sociales. Osvaldo compartió imágenes junto a la joven y le dedicó frases afectuosas como “Feliz mes, chiquita de mi corazón. Te amo” y “Gracias Vida por regalarme el Rocanrol de mis Sueños”, acompañadas por un ramo de flores. Este tipo de gestos reflejaron un vínculo sentimental en consolidación, aunque en paralelo surgieron otras versiones que cuestionan su estabilidad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paola Mariño | Fotografía (@paolamarinofotografia) Las palabras de Yanina Latorre En LAM, Pepe Ochoa reveló que Osvaldo habría iniciado otro vínculo con una mujer llamada Luna, modelo, que incluso habría difundido imágenes privadas junto a él. “Está en una relación con una chica de nombre Luna”, afirmó, generando sorpresa en el estudio. Yanina Latorre no tardó en lanzar una advertencia al aire: “Pobre piba. Qué mal le veo el futuro. Gianinna debe estar que se muere”.

la nueva pareja de Daniel Osvaldo (1).jpeg El mismo panelista recordó cómo fue el cierre turbulento del vínculo con Gianinna Maradona. Según contó en julio, la hija de Diego Maradona debió sacar a Osvaldo de su casa en Benavidez tras una fuerte discusión. “Fue un escándalo mal. Él no se quería ir, no se quería separar. Los vecinos tuvieron que intervenir”, señaló.