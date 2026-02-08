Despedido por no ducharse: la Justicia confirma que la falta de higiene es motivo para echar a un empleado

Un caso reciente ha puesto en alerta a trabajadores y empresas por igual al confirmar que la falta de higiene personal no es simplemente un asunto privado cuando afecta el clima de convivencia diaria. Este fallo de la justicia abre un debate necesario sobre las obligaciones de respeto que rigen al compartir el espacio de trabajo.

El conflicto salió a la luz tras conocerse el caso de un empleado cuyo contrato fue extinguido expresamente por su falta de aseo. Según el abogado del caso , la empresa documentó un mal olor persistente y un aspecto descuidado que generaron molestias generales e hicieron inviable la convivencia diaria entre la plantilla.

La decisión, que inicialmente generó dudas jurídicas, fue finalmente avalada por los tribunales al considerar que el ambiente se había vuelto "insoportable" para el resto de los compañeros. Lo fundamental en esta sentencia es que no se trató de un episodio puntual, sino de un problema continuado y reiterado en el tiempo.

Para que una empresa pueda tomar esta medida drástica sin que sea considerada arbitraria, la Justicia exige que se cumplan condiciones muy específicas. No basta con que un compañero se queje un día ; la conducta debe estar debidamente acreditada y seguir un proceso formal.

Aunque la normativa laboral no menciona explícitamente la palabra "higiene", la Justicia se apoya en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores para encuadrar estos casos como despidos disciplinarios. Este artículo contempla el incumplimiento grave y culpable de las obligaciones derivadas del puesto de trabajo.

Bajo este marco legal, se entiende que los empleados deben respetar las normas internas y cumplir con las conductas que aseguren el normal funcionamiento del centro de trabajo. Una falta de aseo persistente se considera una vulneración de estas obligaciones, ya que perjudica directamente a los demás integrantes de la organización.

Es importante destacar que la Justicia no busca sancionar la vida privada de la persona ni sus decisiones fuera del horario laboral. Lo que se castiga es la repercusión que ese comportamiento tiene sobre el entorno profesional. Como bien resume la jurisprudencia, la libertad personal termina donde empieza el derecho de los demás a un entorno saludable y respetuoso.

Este tipo de situaciones suelen ser poco frecuentes y generalmente se resuelven mediante reuniones o cambios de puesto antes de llegar a la instancia final. Sin embargo, la resolución judicial deja un precedente claro para aquellos espacios de convivencia estrecha donde el respeto básico a las normas de aseo es fundamental para el desarrollo de la actividad.