24 de octubre de 2025 - 00:35

Descubrió que una app de delivery tenía una falla y aprovechó para pedir comida sin pagar por dos años

El hombre realizó gran cantidad de estafas a la plataforma durante dos años con 124 cuentas falsas, tras una investigación fue arrestado.

Hombre japonés recibió más de 1.000 pedidos sin pagar tras cometer fraude en una aplicación de delivery.

Hombre japonés recibió más de 1.000 pedidos sin pagar tras cometer fraude en una aplicación de delivery.

Foto:

Por Redacción Mundo

Takuya Higashimoto, un residente de Nagoya, Japón, fue arrestado bajo sospecha de fraude tras aprovechar un fallo de una aplicación de delivery de comida, lo que le permitió recibir más de 1.000 pedidos sin pagar.

Leé además

Tres hermanos imputados por millonaria estafa piramidal recuperan la libertad a cambio de $60 millones: los motivos

Hermanos imputados por millonaria estafa piramidal recuperan la libertad a cambio de $60 millones: los motivos

Por Ignacio de la Rosa
Gran estafa: el peligroso engaño en que ofrecen vinos de lujo por internet a cambio de pagar solo el envío

'Gran estafa': el peligroso engaño que ofrece vinos de lujo por internet a cambio de pagar solo el envío

Por Ignacio de la Rosa

El hombre, que se encontraba desempleado, cometió el delito durante más de dos años, se aprovechó de la política de cancelación de pedidos de Demae- can, una de las principales plataformas japonesas de reparto de comida a domicilio.

Cómo lograba quedarse con los pedidos sin pagar

Los investigadores descubrieron que el estafador utilizaba 124 cuentas diferentes en la aplicación de reparto, muchas de ellas registradas con datos falsos.

El método que utilizaba consistía en seleccionar la entrega sin contacto. Una vez recibido el pedido, afirmaba falsamente que este nunca había llegado, lo que le permitía obtener un reembolso. Acto seguido, cancelaba la membresía, según relata el medio Odditycentral.

Detectar el fraude fue tarea difícil debido al ingenio de Higashimoto, quien solía usar tarjetas prepago para registrar una nueva cuenta y luego cancelar su suscripción.

La policía indicó que Higashimoto repetía esta secuencia una o dos veces por semana, de esta menra eludía pagos por un total estimado de 3,7 millones de yenes (unos 21.053,68 euros).

Como ejemplo de su accionar, el pasado 30 de julio, Higashimoto creó una nueva cuenta en la aplicación, colocó un nombre y dirección falsos, y al afirmar que sus productos de comida no habían sido entregados, logró recibir una devolución de 90 euros.

El departamento de policía de la prefectura de Aichi señaló que el sospechoso admitió haber cometido este tipo de estafa muchas veces, debido al éxito que logró durante estos dos años.

La empresa Demae-can, por su parte, no ha hecho declaraciones públicas sobre el caso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En Brasil un grupo se dedicaba a las estafas de venta de plegarias generadas con Inteligencia artificial. 

Estafa divina: vendían oraciones religiosas creadas con inteligencia artificial y juntaron más de U$D 500 mil

Por Redacción Mundo
Agentes en Londres colocan una multa de 170 euros a una mujer por tirar café.

Insólita y polémica multa: la sancionaron con 170 euros por tirar café en un desagüe

Por Redacción Mundo
Ocurrió en Egipto.

Horror: un chico de 13 mató a su compañero y confesó haber comido parte del cuerpo "por curiosidad"

Por Redacción Mundo
El video de los ladrones que ejecutaron el millonario robo en el Louvre escapando del Museo.

El increíble video de los ladrones que robaron joyas de Louvre escapando a plena luz del día y ante la vista de todos

Por Redacción Mundo