Descubrió que una app de delivery tenía una falla y aprovechó para pedir comida sin pagar por dos años

Takuya Higashimoto, un residente de Nagoya, Japón , fue arrestado bajo sospecha de fraude tras aprovechar un fallo de una aplicación de delivery de comida , lo que le permitió recibir más de 1.000 pedidos sin pagar .

El hombre, que se encontraba desempleado, cometió el delito durante más de dos años, se aprovechó de la política de cancelación de pedidos de Demae- can, una de las principales plataformas japonesas de reparto de comida a domicilio.

Los investigadores descubrieron que el estafador utilizaba 124 cuentas diferentes en la aplicación de reparto, muchas de ellas registradas con datos falsos.

El método que utilizaba consistía en seleccionar la entrega sin contacto. U na vez recibido el pedido, afirmaba falsamente que este nunca había llegado, lo que le permitía obtener un reembolso. Acto seguido, cancelaba la membresía , según relata el medio Odditycentral.

Detectar el fraude fue tarea difícil debido al ingenio de Higashimoto, quien solía usar tarjetas prepago para registrar una nueva cuenta y luego cancelar su suscripción.

La policía indicó que Higashimoto repetía esta secuencia una o dos veces por semana, de esta menra eludía pagos por un total estimado de 3,7 millones de yenes (unos 21.053,68 euros).

Como ejemplo de su accionar, el pasado 30 de julio, Higashimoto creó una nueva cuenta en la aplicación, colocó un nombre y dirección falsos, y al afirmar que sus productos de comida no habían sido entregados, logró recibir una devolución de 90 euros.

El departamento de policía de la prefectura de Aichi señaló que el sospechoso admitió haber cometido este tipo de estafa muchas veces, debido al éxito que logró durante estos dos años.

La empresa Demae-can, por su parte, no ha hecho declaraciones públicas sobre el caso.