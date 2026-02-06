Descubrimiento en Irlanda supera las 131 hectáreas y revela una megaciudad prehistórica con 600 viviendas

Olvidate de las aldeas pequeñas: arqueólogos descubrieron en Irlanda un asentamiento con cientos de viviendas que obliga a reescribir la prehistoria atlántica.

Un equipo de investigadores acaba de identificar en el condado de Wicklow, Irlanda, una aglomeración doméstica sin precedentes. Con más de 600 viviendas y fortificaciones que desafían las escalas conocidas, este hallazgo en Brusselstown Ring demuestra que las sociedades de la Edad del Bronce eran mucho más complejas y urbanas de lo que pensábamos.

El suroeste de Wicklow siempre fue conocido como la “capital irlandesa de los castros”, pero lo hallado en Brusselstown Ring supera cualquier registro previo en Irlanda o Gran Bretaña. No se trata de un simple fuerte, sino de una auténtica ciudad prehistórica que llegó a ocupar 131 hectáreas y albergó a cientos de familias durante siglos.

Una aglomeración de dimensiones extraordinarias Los arqueólogos utilizaron tecnología LiDAR y fotogrametría aérea para "ver" a través del tiempo y del terreno. Lo que encontraron fue impactante: más de 600 plataformas de viviendas circulares de entre 5 y 12 metros de diámetro. Esta densidad de población es algo nunca visto en la región para esa época y redefine la escala del poblamiento prehistórico.

image Mapa del sitio con viviendas circulares y detalle LiDAR de las plataformas habitacionales. Dirk Brandherm / Autores del estudio A diferencia de la imagen tradicional de comunidades dispersas y poco jerarquizadas, las excavaciones de prueba realizadas en 2024 confirmaron una ocupación doméstica prolongada por generaciones. Los investigadores hallaron suelos empedrados, hogares con restos de combustión y agujeros de poste que sostenían estructuras sólidas de madera y arcilla.

Las dataciones por radiocarbono sitúan el auge de esta "megaciudad" entre el 1210 y el 780 a. C. en plena Edad del Bronce Final. Sin embargo, el sitio fue tan exitoso que se reutilizó incluso durante la Edad del Hierro temprana, demostrando una estabilidad social y territorial asombrosa para la antigüedad.

El secreto de las viviendas y la tecnología de la época Uno de los hallazgos más raros e inesperados es una estructura alargada delimitada por grandes bloques de piedra que parece ser una cisterna colectiva. Esta construcción se abastecía con un flujo constante de agua que venía de un afloramiento rocoso cercano. Descubrimiento en Irlanda supera las 131 hectáreas y revela una megaciudad prehistórica con 600 viviendas Vista aérea de la posible cisterna (A) y una imagen desde su interior, donde se observa una hilera de piedras perimetrales (B). Dirk Brandherm / Autores del estudio Es la primera vez que se documenta una infraestructura destinada al suministro colectivo de agua en un castro irlandés. La existencia de este tipo de ingeniería refuerza la idea de una organización comunitaria compleja, necesaria para sostener a una población numerosa y estable en la cima de una colina. Un sistema defensivo único en Europa La escala de Brusselstown Ring no solo impresiona por sus casas, sino por su ingeniería militar. El sitio cuenta con murallas monumentales que delimitan una superficie de más de 40 hectáreas, pero el sistema defensivo completo abarca más de una cima montañosa. Este fenómeno de abarcar varias colinas es de extremada rareza en todo el contexto europeo. La complejidad de estas murallas monumentales sitúa al yacimiento en una categoría excepcional de la Edad del Bronce y obliga a los científicos a replantearse el grado de jerarquía y poder que manejaban estas sociedades prehistóricas. Detalles clave del asentamiento: Población: Más de 600 posibles viviendas circulares identificadas.

Extensión total: 131 hectáreas sumando los recintos fortificados periféricos.

Innovación: Primera cisterna de agua colectiva hallada en un fuerte irlandés.

Estabilidad: Ocupación continua y estable durante varios siglos. Este descubrimiento recién comienza a ser estudiado, pero ya se perfila como el laboratorio clave para comprender cómo los humanos del Atlántico europeo se organizaron en centros urbanos masivos mucho antes de lo que se creía posible.