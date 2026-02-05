No es de Björk y está en riesgo: el otro lado de la casa más solitaria del planeta

La imagen recorre el mundo como un refugio de paz absoluta , pero la realidad en la isla de Elliðaey es mucho más compleja. Un reciente informe del Instituto Meteorológico de Islandia revela que el sistema volcánico que rodea a esta icónica "casa más solitaria" representa un riesgo para la infraestructura y la seguridad regional.

A pesar de los persistentes rumores en redes sociales , la famosa cantante Björk no vive en la isla de Elliðaey. La confusión se originó en el año 2000, cuando el primer ministro islandés ofreció a la artista una isla con el mismo nombre, pero ubicada en un fiordo totalmente distinto al oeste del país.

La construcción que se ve en las fotografía s no es una mansión de lujo ni un búnker para un apocalipsis zombi. En realidad, es un pabellón de caza construido en 1953 por la Asociación de Caza de Elliðaey.

Este refugio sirve como base para los miembros de la asociación que viajan a la isla para cazar frailecillos, una actividad tradicional en la zona. Aunque la casa carece de electricidad y agua corriente, cuenta con un sistema que recolecta agua de lluvia y, según registros recientes, posee comodidades básicas como sofás, una radio y una estufa de propano.

La tranquilidad de este paisaje se ve empañada por un análisis de riesgo volcánico que pone el foco en Heimaey , la única isla habitada del archipiélago. El informe destaca que el sistema volcánico de Vestmannaeyjar tiene una probabilidad de entre el 3% y el 8% de que su próxima erupción ocurra directamente en esta isla.

Uno de los mayores peligros identificados es la acumulación de tefra o ceniza volcánica. Los científicos advierten que, en caso de una erupción moderada con presencia de lluvia o nieve, el peso de la ceniza húmeda podría provocar el colapso de la mitad de los techos residenciales en apenas seis días.

Este escenario se agrava si los vientos transportan el material directamente sobre las zonas pobladas. El peso crítico que se estima pueden soportar las viviendas antes de ceder es de 588 kg/m².

Lecciones del desastre y el impacto económico

La memoria del archipiélago está marcada por la erupción del Eldfell en 1973, que obligó a la evacuación exitosa de más de 5.000 personas en pocas horas. Aquel evento fue el desastre natural más costoso en la historia de Islandia, con daños calculados en unos 320 millones de euros.

El valor total de la infraestructura en la isla asciende a 110 mil millones de coronas islandesas. La ciencia advierte que gran parte de estos activos siguen siendo vulnerables ante nuevos flujos de lava o caídas masivas de ceniza.

image

Para quienes sueñan con la soledad de la casa de Elliðaey, la realidad geográfica impone un recordatorio: la belleza de Islandia está intrínsecamente ligada a una actividad geológica que no da tregua. La mitigación y la planificación a largo plazo son las únicas herramientas para garantizar que estos refugios sigan en pie.