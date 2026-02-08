Descubrimiento en Inglaterra tiene 2 mil años y revela el mayor centro industrial romano del noroeste europeo

Un descubrimiento sin precedentes en el norte de Inglaterra acaba de revelar el mayor centro industrial de piedras de afilar del Imperio romano conocido en el noroeste europeo. Con más de 800 piezas recuperadas, este taller no solo prueba una producción masiva, sino que demuestra que la logística compleja ya existía hace dos milenios.

El descubrimiento se produjo en Offerton , cerca de Sunderland , donde un equipo de arqueólogos y voluntarios sacó a la luz una operación a escala industrial que abastecía a soldados, agricultores y artesanos de toda Britania e incluso de fuera de la isla. Lo que hoy vemos como objetos simples, para los romanos eran herramientas de supervivencia esenciales para mantener cuchillos, hoces y armas.

La ubicación no fue casualidad. Los romanos instalaron su fábrica estratégicamente junto al río Wear, aprovechando una orilla para extraer arenisca de alta calidad y la otra para procesarla. Este sistema organizado de trabajo permitió generar un excedente de producción que superaba por mucho las necesidades locales.

Uno de los datos más sorprendentes para los investigadores fue el hallazgo de once anclas de piedra en un tramo inusualmente pequeño del río. Esta concentración indica que Offerton no era un simple taller, sino un puerto industrial activo donde las embarcaciones atracaban de forma regular para cargar mercancías.

Las anclas permiten imaginar un tráfico constante de barcas moviendo bloques de piedra y herramientas terminadas. El río Wear funcionaba como una arteria logística fundamental, conectando la producción del interior con las rutas comerciales del Mar del Norte.

Un sistema de producción de hace 2.000 años

La excavación permitió reconstruir una cadena de montaje completa. Se identificaron piezas en todas las etapas: desde bloques apenas desbastados hasta piedras casi terminadas con defectos de fabricación que fueron descartadas. Esto confirma que Offerton era una fábrica sistemática y no un simple lugar de uso o descarte ocasional.

image

La actividad principal del yacimiento se fechó entre los años 104 y 238 d. C., un periodo de máxima expansión y consolidación romana en la región. A solo 16 kilómetros del muro de Adriano, este centro industrial proveía suministros vitales para la frontera septentrional del Imperio.

El legado industrial que nadie vio venir

Sunderland es famosa mundialmente por su pasado industrial ligado al carbón y los astilleros, pero este hallazgo demuestra que esa vocación productiva es 2.000 años más antigua de lo que se creía. Los romanos ya habían identificado el potencial geográfico del área mucho antes de la era moderna.

image

Aunque ya se recuperaron cientos de piezas, los arqueólogos creen que esto es solo el comienzo. Se estima que bajo el suelo de Offerton podrían quedar enterradas miles de piedras de afilar adicionales, lo que obligará a replantear todo lo que sabemos sobre la economía y el trabajo en la antigua Britania.