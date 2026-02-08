8 de febrero de 2026 - 12:52

Descubrimiento en Inglaterra tiene 2 mil años y revela el mayor centro industrial romano del noroeste europeo

Arqueólogos hallaron un taller masivo con más de 800 piedras de afilar. El descubrimiento revela una red comercial y logística que funcionaba a gran escala hace 2.000 años.

Este descubrimiento en Inglaterra revela nuevos secretos de la antigua Roma.

Este descubrimiento en Inglaterra revela nuevos secretos de la antigua Roma.

Foto:

Por Cristian Reta

Un descubrimiento sin precedentes en el norte de Inglaterra acaba de revelar el mayor centro industrial de piedras de afilar del Imperio romano conocido en el noroeste europeo. Con más de 800 piezas recuperadas, este taller no solo prueba una producción masiva, sino que demuestra que la logística compleja ya existía hace dos milenios.

Leé además

si tenes cintas vhs viejas, tenes un tesoro: por que y como reciclarlas con esta maravillosa idea

Si tenés cintas VHS viejas, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlas con esta maravillosa idea

Por Andrés Aguilera
si tenes cassettes viejos guardados, tenes un tesoro: el paso a paso para convertirlo en un objeto util

Si tenés cassettes viejos guardados, tenés un tesoro: el paso a paso para convertirlo en un objeto útil

Por Daniela Leiva

El descubrimiento se produjo en Offerton, cerca de Sunderland, donde un equipo de arqueólogos y voluntarios sacó a la luz una operación a escala industrial que abastecía a soldados, agricultores y artesanos de toda Britania e incluso de fuera de la isla. Lo que hoy vemos como objetos simples, para los romanos eran herramientas de supervivencia esenciales para mantener cuchillos, hoces y armas.

image

La ubicación no fue casualidad. Los romanos instalaron su fábrica estratégicamente junto al río Wear, aprovechando una orilla para extraer arenisca de alta calidad y la otra para procesarla. Este sistema organizado de trabajo permitió generar un excedente de producción que superaba por mucho las necesidades locales.

Logística fluvial y comercio a gran escala

Uno de los datos más sorprendentes para los investigadores fue el hallazgo de once anclas de piedra en un tramo inusualmente pequeño del río. Esta concentración indica que Offerton no era un simple taller, sino un puerto industrial activo donde las embarcaciones atracaban de forma regular para cargar mercancías.

image

Las anclas permiten imaginar un tráfico constante de barcas moviendo bloques de piedra y herramientas terminadas. El río Wear funcionaba como una arteria logística fundamental, conectando la producción del interior con las rutas comerciales del Mar del Norte.

Un sistema de producción de hace 2.000 años

La excavación permitió reconstruir una cadena de montaje completa. Se identificaron piezas en todas las etapas: desde bloques apenas desbastados hasta piedras casi terminadas con defectos de fabricación que fueron descartadas. Esto confirma que Offerton era una fábrica sistemática y no un simple lugar de uso o descarte ocasional.

image

La actividad principal del yacimiento se fechó entre los años 104 y 238 d. C., un periodo de máxima expansión y consolidación romana en la región. A solo 16 kilómetros del muro de Adriano, este centro industrial proveía suministros vitales para la frontera septentrional del Imperio.

El legado industrial que nadie vio venir

Sunderland es famosa mundialmente por su pasado industrial ligado al carbón y los astilleros, pero este hallazgo demuestra que esa vocación productiva es 2.000 años más antigua de lo que se creía. Los romanos ya habían identificado el potencial geográfico del área mucho antes de la era moderna.

image

Aunque ya se recuperaron cientos de piezas, los arqueólogos creen que esto es solo el comienzo. Se estima que bajo el suelo de Offerton podrían quedar enterradas miles de piedras de afilar adicionales, lo que obligará a replantear todo lo que sabemos sobre la economía y el trabajo en la antigua Britania.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Así estará el tiempo en Mendoza este domingo

Mendoza amaneció soleada este domingo: a qué hora llegarían las tormentas severas

Por Redacción Sociedad
La reaparición del ave generó interrogantes sobre la migración, el clima y conservación.

Un ave que se creía extinta reapareció tras 40 años brindando un espectáculo único

Por Redacción
Descubrimiento en Irlanda supera las 131 hectáreas y revela una megaciudad prehistórica con 600 viviendas

Descubrimiento en Irlanda supera las 131 hectáreas y revela una megaciudad prehistórica con 600 viviendas

Por Cristian Reta
oculta bajo tierra durante 4.000 anos: descubren una ciudad fortificada con casas, plazas y calles como las actuales

Oculta bajo tierra durante 4.000 años: descubren una ciudad fortificada con casas, plazas y calles como las actuales

Por Andrés Aguilera