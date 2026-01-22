Descubrimiento en el Pacífico tiene más de 3.000 metros y es descomunal

Oceanógrafos acaban de dar con el descubrimiento de una gigantesca montaña submarina en el Pacífico sudoriental que desafía toda escala humana conocida. Este coloso, que cuadruplica la altura del edificio más grande del mundo , oculta un " mundo perdido " con especies que parecen salidas de una película, revelando secretos profundos frente a la región.

Durante una expedición científica de 28 días , un equipo liderado por el Schmidt Ocean Institute logró mapear esta formación geológica imponente. El hallazgo se produjo en aguas internacionales sobre la Dorsal de Nazca , un área remota ubicada a unas 900 millas náuticas (aproximadamente 1.448 kilómetros) al oeste de la costa de Chile.

La estructura identificada es un monte submarino o seamount , una elevación que surge desde el fondo del océano sin llegar a tocar la superficie. Lo que dejó perplejos a los científicos fue su dimensión vertical: se erge por 3.109 metros desde el lecho marino.

Para tomar dimensión del tamaño, esta montaña es casi cuatro veces más alta que el Burj Khalifa de Dubái, el rascacielos más alto del planeta, que mide 828 metros. Incluso supera a hitos geográficos famosos como el Monte Olimpo en Grecia, cuya cima alcanza los 2.917 metros. Aunque todavía no tiene un nombre oficial, su imponente presencia ya despertó un interés masivo entre biólogos y oceanógrafos de todo el mundo.

Más allá de su geología, este monte sottomarino funciona como un centro de biodiversidad extrema en las profundidades. Gracias al uso del robot submarino ROV SuBastian , los investigadores pudieron explorar jardines de esponjas y corales milenarios que sirven de refugio a una fauna asombrosa: desde estrellas de mar y cangrejos reales hasta peces de escollo.

Uno de los hitos más celebrados fue la captura de las primeras imágenes de un calamar del género Promachoteuthis vivo. Hasta este momento, la ciencia solo conocía a este cefalópodo por ejemplares muertos recuperados accidentalmente en redes de pesca. Esta observación en su hábitat natural representa un avance sin precedentes para la biología marina de la región.

El despliegue tecnológico también permitió registrar la presencia de otros organismos fascinantes:

Pulpo "Casper": Un ejemplar de aspecto blanquecino que nunca antes había sido visto en el Pacífico meridional. image

Un ejemplar de aspecto blanquecino que nunca antes había sido visto en el Pacífico meridional. Mostros spaghetti volantes: Colonias de sifonoforos (Bathyphysa), organismos gelatinosos y muy poco comunes en registros visuales. image

Colonias de sifonoforos (Bathyphysa), organismos gelatinosos y muy poco comunes en registros visuales. 20 posibles nuevas especies: Una cifra preliminar de formas de vida que ahora serán analizadas y catalogadas por especialistas. image

El impacto de explorar lo desconocido

Este descubrimiento forma parte de un esfuerzo global por inventariar la vida marina en las zonas más remotas y menos exploradas de la Tierra. La Dorsal de Nazca, donde se encuentra este gigante, ha revelado paisajes tan extremos que pueden rivalizar con las grandes cadenas montañosas de las tierras emergidas.

La identificación de estos ecosistemas es clave, ya que los corales y esponjas que habitan estas cumbres submarinas son sumamente frágiles y antiguos. El hallazgo de aproximadamente 20 especies nuevas subraya cuánto desconocemos todavía de lo que sucede bajo la superficie del océano y la importancia de seguir financiando misiones de alta tecnología en aguas internacionales.