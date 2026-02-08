Derrotó a un gran maestro a los 10 años, rompió un récord mundial y ya es historia del ajedrez

Bodhana Sivanandan acaba de lograr lo imposible en el Campeonato Británico de Liverpool. Con solo 10 años y cinco meses, derrotó a un gran maestro de sesenta en una partida clásica , rompiendo un récord mundial que parecía inalcanzable. Este hito no solo redefine el talento joven, sino que marca el inicio de una nueva era.

El mundo del ajedrez internacional tiene una nueva referente que apenas alcanza la altura de la mesa de juego. Bodhana Sivanandan se convirtió en la jugadora femenina más joven de la historia en derrotar a un gran maestro en una partida bajo control de tiempo clásico. Su victoria ante el experimentado Peter Wells, de 60 años, no fue una casualidad, sino la confirmación de un ascenso vertiginoso.

Con este triunfo, la pequeña británica mejoró en seis meses el récord anterior que ostentaba la estadounidense Carissa Yip desde 2014 . La Federación Internacional de Ajedrez ya validó este resultado, que posiciona a Sivanandan como una figura emergente capaz de desafiar estereotipos en un deporte históricamente dominado por hombres.

Lo más sorprendente de esta historia es que Bodhana descubrió el ajedrez de manera fortuita durante la pandemia. A los cinco años, encontró un tablero en su casa de Harrow después de que un amigo de su padre lo llevara allí. En un principio, su intención era simplemente usar las piezas como si fueran juguetes, pero su curiosidad la llevó por un camino diferente.

Un error común es pensar que detrás de un prodigio hay una familia de expertos. En este caso , sus padres, ambos ingenieros, no sabían jugar al ajedrez. Esto resalta el carácter puramente autodidacta de su aprendizaje , permitiéndole explorar el tablero con una espontaneidad y un estilo propio, libre de presiones o expectativas externas.

image

Gracias a esta evolución, en 2025 ya obtuvo el título de Maestra Internacional Femenina, el escalón previo al máximo galardón del ajedrez. Los expertos destacan su capacidad para imponerse en los momentos finales de las partidas y su madurez inusual para su edad.

Más que un récord: un impacto real en el futuro

El impacto de Sivanandan ya trasciende lo deportivo. En 2024, fue seleccionada para integrar el equipo femenino de Inglaterra en la Olimpiada de Ajedrez en Hungría. Este llamado la convirtió en la persona más joven en representar a su país en cualquier disciplina deportiva internacional de la historia.

image

El caso de Bodhana deja una consecuencia práctica sobre el desarrollo del talento: el disfrute del juego es el motor principal del éxito. Su padre remarca que lo fundamental es que ella se divierta, valorando el aprendizaje por encima de los trofeos. Además, la joven asegura que la práctica constante ha mejorado significativamente su rendimiento en áreas cotidianas como las matemáticas y el cálculo.

Expertos británicos aseguran que Sivanandan tiene el potencial para convertirse en campeona mundial absoluta. Su ética de trabajo y su compostura ante rivales que le triplican la edad sugieren que este récord en Liverpool es solo el primer capítulo de una carrera que promete reescribir todos los libros de historia del ajedrez.