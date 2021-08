Demandaron al príncipe Andrés por abusos sexuales a través de la red de tráfico sexual del financiero Jeffrey Epstein

La mujer estadounidense que acusa al príncipe Andrés de haber abusado de ella cuando era menor de edad a través de la red de tráfico sexual del financiero Jeffrey Epstein presentó el lunes una denuncia en Nueva York contra el miembro de la realeza británica.

La denuncia reflota el caso, particularmente penoso para la monarquía británica, originado por los lazos del segundo hijo de la reina de Inglaterra con el fallecido empresario estadounidense acusado de tráfico de menores, que ya lo forzaron a retirarse de la vida pública.

En la demanda, presentada en la corte federal de Manhattan, Virginia Giuffre afirma que el duque de York es “uno de los hombres poderosos” a los que ella fue “entregada con fines sexuales”.

Los hechos ocurrieron entre 2000 y 2002, cuando la denunciante tenía 16 años, y se hicieron a través de la extensa red de tráfico sexual por la que Epstein fue encarcelado. El financiero se suicidó en una prisión de Manhattan en el verano boreal de 2019. Un portavoz del palacio de Buckingham rechazó hacer comentarios sobre la denuncia y una firma de relaciones públicas que representa al príncipe envió un mensaje de “sin comentarios”.

”Hago responsable al príncipe Andrés de lo que me hizo. Los poderosos y los ricos no están exentos de rendir cuentas. Espero que otras víctimas vean que es posible no vivir en el silencio y el miedo”, dijo Giuffre en una declaración difundida a los medios de comunicación. ”No fue una decisión tomada a la ligera. Como madre y esposa viene mi familia primero. Sé que esta acción me someterá a más ataques por parte del príncipe Andrés y sus representantes legales”, agregó. En la denuncia, Giuffre afirma que los abusos se produjeron en la casa londinense de Ghislaine Maxwell, una mujer supuestamente encargada de hacerse amiga de las niñas, salir con ellas de compras y al cine, antes de convencerlas de dar masajes desnudas a Epstein, durante los cuales se llevaban a cabo actos sexuales.

”Epstein, Maxwell y el príncipe Andrés forzaron a la denunciante, una niña, a tener relaciones sexuales con el príncipe Andrés contra su voluntad”, señala el documento. Giuffre, ahora de 38 años, también asegura que Andrés abusó de ella en la mansión de Epstein en Nueva York y en Little St. James, la isla privada del financiero en las Islas Vírgenes.

Mansión de Jeffrey Epstein en manhattan Nueva York. Archivo Otro

Maxwell se declaró inocente en la corte en abril de haber reclutado chicas menores de edad para Epstein. El príncipe Andrés, de 61 años, negó “categóricamente” estas acusaciones en una entrevista con la BBC en noviembre de 2019, en la que no expresó ningún remordimiento por su amistad con Epstein ni la más mínima empatía con sus víctimas. El miembro de la casa real británica expresó incluso sus dudas sobre la autenticidad de una foto en la que aparece con Giuffre y, al fondo, Maxwell, que sigue encarcelada por el caso Epstein. A pesar de sus desmentidos, su asociación con el empresario estadounidense le ha obligado a retirarse de la vida pública.

En junio de 2020, el fiscal federal de Manhattan Geoffrey Berman, que aún estaba a cargo de la investigación, había acusado al príncipe Andrés de fingir que cooperaba con la justicia. Los abogados del duque de York habían asegurado que su cliente había propuesto en tres oportunidades dar su testimonio.

La denuncia fue presentada el lunes en la corte federal de Manhattan, en virtud de una ley del estado de Nueva York sobre víctimas menores de edad, que otorgó un lapso de un año adicional para intentar una acción por abuso sexual, sin importar cuándo ocurrieron los hechos. La ley, que entró en vigor en agosto de 2020, da aún unos días a que potenciales víctimas presenten sus casos.

El asunto constituye una crisis para la monarquía británica, sacudida adicionalmente por la partida a California del príncipe Enrique, nieto de la reina Isabel II, y su esposa, Meghan, y las acusaciones de estos de racismo y abuso contra la familia real.