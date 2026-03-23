23 de marzo de 2026 - 10:24

Crisis habitacional en Reino Unido: crean cápsulas solares para dar refugio inmediato a personas sin hogar

El proyecto de Caritas ofrece un espacio cálido y digno mediante unidades autónomas que no requieren servicios de red y se instalan en tiempo récord para emergencias.

Crisis habitacional: Entre la emergencia y la falta de soluciones definitivas

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Por Cristian Reta

La organización Caritas implementó en la isla de Guernsey un sistema de cápsulas de emergencia para enfrentar la creciente crisis de vivienda. Desde su instalación en diciembre, estos refugios solares ya han sido utilizados durante más de 71 noches por personas que se encontraban durmiendo en autos o practicando el "sofa surfing".

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El mercado inmobiliario en Guernsey atraviesa un momento crítico de restricción donde cualquier cambio mínimo en la disponibilidad o el costo de los alquileres deja a los ciudadanos con opciones muy limitadas. En este contexto, las cápsulas funcionan como un recurso de despliegue rápido para situaciones de vulnerabilidad extrema.

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Tecnología solar y autonomía total en el refugio

Graham Merfield, presidente de Caritas, explicó que detrás de cada noche de uso hay una persona atravesando una etapa de profunda incertidumbre. Una de las características más innovadoras de estas unidades es su total independencia de las redes de servicios públicos. Al funcionar con energía solar y ser unidades autónomas, pueden instalarse en casi cualquier sitio con poca antelación.

El perfil de quienes han buscado refugio en estas estructuras durante los últimos meses es variado y rompe con prejuicios comunes. Entre los usuarios se encuentran personas que salieron de prisión sin un lugar adonde ir, ciudadanos con dificultades de alojamiento ligadas directamente a su empleo y quienes pasaban sus noches en vehículos particulares.

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Contención temporal en un mercado inmobiliario cada vez más excluyente

El objetivo primordial es brindar un lugar cálido, seguro y digno mientras el usuario trabaja para conseguir una vivienda más estable a largo plazo. A pesar de su efectividad inmediata, la organización aclara que estas cápsulas no representan una solución definitiva al problema habitacional de la isla. Funcionan como un espacio de respiro fundamental para los momentos más críticos.

Este proyecto pone de relieve las diversas presiones económicas que enfrenta la población hoy en día. La flexibilidad del sistema permite que la ayuda llegue de forma inmediata, proporcionando una transición mientras las personas buscan integrarse nuevamente en un mercado inmobiliario cada vez más complejo y excluyente.

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