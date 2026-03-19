Crisis en Francia: la dueña de un castillo del siglo XVIII necesita 600 mil euros para evitar su derrumbe

Françoise de Germiny lanzó una campaña de micromecenazgo para reparar las torres y techos del Château de Purnon, ante el riesgo inminente de una catástrofe estructural.

La imagen romántica de la nobleza en Francia choca contra una realidad económica asfixiante en la región de Vienne. La propietaria del Château de Purnon, Françoise de Germiny, inició una colecta pública urgente para recaudar más de 600.000 euros. El edificio, que combina muros del siglo XII con arquitectura Luis XVI, corre peligro de colapsar.

Mantener un monumento de estas características constituye un desafío financiero que la familia ya no puede sostener en soledad. A pesar de los esfuerzos, la campaña de financiación altruista lanzada a través de la web de la Fondation du patrimoine solo ha reunido poco más de 13.000 euros provenientes de un centenar de donantes.

image Un colapso estructural que amenaza ocho siglos de historia La situación técnica del castillo es crítica. Françoise de Germiny detalló que se requieren intervenciones inmediatas en una de sus torres, la cual amenaza con derrumbarse, además de reparaciones en el tejado de la torre del homenaje y en la estructura general. La muralla, restaurada por última vez en el siglo XV, también presenta daños significativos que comprometen la seguridad del predio.

El Château de Purnon fue construido originalmente en 1190 por el conde de Auvernia, pero sufrió ampliaciones importantes tras la Guerra de los Cien Años y la Revolución Francesa. Hoy, esa extensión de 24 hectáreas y su arquitectura refinada de estilo Luis XVI se han convertido en una carga pesada debido a las exigencias legales de preservación que impone el Estado francés.

image La propietaria apela al deber de preservar este legado familiar y ha abierto las puertas al público para eventos de jardinería, conciertos de verano y espectáculos de luz y sonido con el fin de sensibilizar a la comunidad. Sin embargo, los recursos obtenidos hasta el momento son insuficientes para iniciar las obras más críticas según informes locales.

El desafío de los monumentos históricos en la Francia moderna El caso de Purnon no es un hecho aislado. En toda Francia, numerosos dueños de castillos enfrentan dificultades similares para costear el mantenimiento de bienes protegidos. La restauración depende cada vez más de la movilización colectiva y el mecenazgo empresarial, siguiendo modelos exitosos de otros inmuebles emblemáticos que se salvaron gracias a las donaciones privadas. Para incentivar los aportes, la campaña contempla beneficios fiscales para quienes decidan colaborar económicamente. La supervisión de las obras corre por cuenta de la Dirección Regional de Asuntos Culturales (DRAC), garantizando que cualquier reparación respete los estándares históricos, aunque esto eleva considerablemente los presupuestos necesarios, que hoy oscilan entre los 600.000 y 700.000 euros.