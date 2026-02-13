13 de febrero de 2026 - 13:59

Conmoción en Brasil: funcionario municipal descubrió que su esposa le era infiel, mató a su hijo y se suicidó

Thales Machado, habría contratado a un detective privado para seguir a su mujer. Antes del crimen dejó una carta de despedida en redes sociales. Su hijo menor de 8 años lucha por su vida.

Conmoción en Brasil: funcionario municipal descubrió que su esposa le era infiel, mató a su hijo y se suicidó.

Conmoción en Brasil: funcionario municipal descubrió que su esposa le era infiel, mató a su hijo y se suicidó.

Foto:

Por Redacción Mundo

En la localidad de Itumbiara, en el estado de Goiás, Brasil, un alto funcionario municipal llamado Thales Machado (40), secretario de Gobierno y yerno del alcalde local, le disparó a sus dos hijos la noche del miércoles y luego se quitó la vida.

Leé además

Redes sociales.

Convocatoria de Los Andes: Sobre mantener la identidad..., un ensayo de Agustina Curadelli Amani

Por Redacción
Detuvieron en Brasil a un piloto de 60 años por presunta violación y difusión de material infantil.

Brasil: arrestaron en pleno embarque a un piloto por abuso y pornografía infantil

Por Redacción

Como consecuencia del ataque, el hijo mayor de 12 años falleció en el hospital tras no resistir las heridas. En tanto, el hijo menor de 8 años permanece internado en terapia intensiva en estado crítico.

brasil
Thales Machado con su esposa y sus hijos.

Thales Machado con su esposa y sus hijos.

"Ahora son unos angelitos": el mensaje antes del crimen

Horas antes del crimen, Machado utilizó sus redes sociales para publicar un video y una extensa carta de despedida donde confesó e intentó justificarse. En el texto, el funcionario detallaba una crisis matrimonial y aseguraba haber descubierto una infidelidad de su esposa, Sarah Tinoco Araújo, quien se habría trasladado a San Pablo para ver a otro hombre.

"Que Dios siempre bendiga a mis hijos, papi los quiere mucho... Nos fuimos yo y mis chicos que ahora son unos angelitos que desgraciadamente vienen conmigo", escribió Machado en un posteo que fue eliminado poco después del crimen.

brasil funcionario mató a su hijo
El macabro mensaje del funcionario antes de asesinar a su hijo y quitarse la vida.

El macabro mensaje del funcionario antes de asesinar a su hijo y quitarse la vida.

El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, calificó el hecho como un caso de "violencia vicaria" (aquella donde se utiliza a los hijos para dañar a la pareja) y decretó tres días de luto.

El funcionario habría contratado a un detective privado

En las últimas horas, el caso sumó un nuevo elemento. Comenzaron a circular en redes sociales videos donde presuntamente se observa a la esposa de Machado con otro hombre en un restaurante de lujo en San Pablo.

Embed

Según medios locales, estas imágenes habrían sido obtenidas por un detective privado que el propio Machado había contratado para seguir a su mujer. La viralización de este material el jueves por la tarde alimentó las versiones sobre el móvil del filicidio y posterior suicidio.

El Grupo de Investigación de Homicidios (GIH) de la Policía de Goiás confirmó que, por el momento, no hay indicios de la participación de terceras personas en la escena del crimen. El caso se investiga bajo la carátula de homicidio y tentativa de homicidio, seguido de suicidio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Shakira cantará gratis en la playa de Copacabana: 2 de mayo de 2026

Shakira confirmada para Copacabana en 2026: cuándo será su show gratuito

Por Redacción Espectáculos
El momento de máxima tensión que se vivió durante el partido de Flamengo.

Terrible momento en Brasil: Un jugador sufrió una convulsión en pleno partido

Por Redacción Deportes
Curazao, el país más pequeño en población y superficie que haya disputado jamás un Mundial. 

Mundial 2026: 10 curiosidades y datos clave que lo convertirán en el torneo más revolucionario de la historia

Por Nicolás Salas
El padre de la abogada se refirió a la difícil situación que vive su hija y expresó su tranquilidad luego de que se ordenara su liberación. 

La angustia del padre de la abogada detenida en Brasil por gestos racistas: "Temí por la vida de ella"

Por Redacción Sociedad