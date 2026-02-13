Conmoción en Brasil: funcionario municipal descubrió que su esposa le era infiel, mató a su hijo y se suicidó.

En la localidad de Itumbiara , en el estado de Goiás, Brasil , un alto funcionario municipal llamado Thales Machado (40) , secretario de Gobierno y yerno del alcalde local, le disparó a sus dos hijos la noche del miércoles y luego se quitó la vida.

Como consecuencia del ataque, el hijo mayor de 12 años falleció en el hospital tras no resistir las heridas. En tanto, el hijo menor de 8 años permanece internado en terapia intensiva en estado crítico.

Horas antes del crimen, Machado utilizó sus redes sociales para publicar un video y una extensa carta de despedida donde confesó e intentó justificarse. En el texto, el funcionario detallaba una crisis matrimonial y aseguraba haber descubierto una infidelidad de su esposa, Sarah Tinoco Araújo , quien se habría trasladado a San Pablo para ver a otro hombre.

"Que Dios siempre bendiga a mis hijos, papi los quiere mucho... Nos fuimos yo y mis chicos que ahora son unos angelitos que desgraciadamente vienen conmigo" , escribió Machado en un posteo que fue eliminado poco después del crimen.

El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado , calificó el hecho como un caso de " violencia vicaria" (aquella donde se utiliza a los hijos para dañar a la pareja) y decretó tres días de luto.

El macabro mensaje del funcionario antes de asesinar a su hijo y quitarse la vida.

El funcionario habría contratado a un detective privado

En las últimas horas, el caso sumó un nuevo elemento. Comenzaron a circular en redes sociales videos donde presuntamente se observa a la esposa de Machado con otro hombre en un restaurante de lujo en San Pablo.

Embed ATENÇÃO: O secretário de Governo de Itumbiara contratou um detetive para vigiar a esposa após suspeitas de traição.



Horas antes de matar os filhos e tirar a própria vida, ele recebeu do profissional um material completo, com fotos e vídeos que comprovaram as traições. pic.twitter.com/5PIkO1kBGl — CHOQUEI (@choquei) February 12, 2026

Según medios locales, estas imágenes habrían sido obtenidas por un detective privado que el propio Machado había contratado para seguir a su mujer. La viralización de este material el jueves por la tarde alimentó las versiones sobre el móvil del filicidio y posterior suicidio.

El Grupo de Investigación de Homicidios (GIH) de la Policía de Goiás confirmó que, por el momento, no hay indicios de la participación de terceras personas en la escena del crimen. El caso se investiga bajo la carátula de homicidio y tentativa de homicidio, seguido de suicidio.