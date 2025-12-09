Cliver Huamán, "Pol Deportes", cumplió su sueño y debutó en Radio Marca durante la Champions League

El joven narrador peruano viajó a Madrid para cubrir el Real Madrid–Manchester City y fue recibido por una multitud de compatriotas. En Radio Marca compartió su experiencia y analizó el presente de figuras de LaLiga.

Cliver Huamán, conocido en redes como Pol Deportes, atraviesa un momento clave en su incipiente carrera como narrador deportivo tras viajar a España para participar de la retransmisión del partido entre el Real Madrid y el Manchester City por la Champions League. Su llegada a Europa fue celebrada por decenas de peruanos que lo esperaron en el aeropuerto con camisetas, pancartas y muestras de afecto, en una escena cargada de emoción.

Impulsado por ese acompañamiento y por el notable crecimiento de su comunidad digital —que lo llevó a superar el millón de seguidores en pocos días—, el adolescente andahuaylino de 15 años llegó hasta los estudios de Radio Marca para compartir su experiencia, analizar el rendimiento de distintos jugadores y conversar sobre el camino que lo llevó a convertirse en una figura viral.

El adolescente peruano conocido como "Pol Deportes" El adolescente peruano conocido como "Pol Deportes". redes De Andahuaylas a la Champions League El viaje de Cliver fue organizado desde el programa Arriba mi gente, cuyo conductor, Santi Lesmes, lo sorprendió con la noticia de que él y su hermano viajarían a Madrid para narrar una nueva jornada de Champions en colaboración con Marca. El anuncio desató la alegría del joven, que agradeció la oportunidad y destacó el apoyo de quienes hicieron posible el viaje.

Ya en España, la recepción de la comunidad peruana reforzó el impacto que logró su estilo espontáneo y apasionado. Entre aplausos y fotografías, Huamán inició una agenda que incluyó su visita al programa Marcador de Radio Marca, donde compartió mesa con periodistas deportivos de trayectoria.

Embed El primer sueño de Pol Deportes ya está cumplido:

️ Conocer el Santiago Bernabéu



Ahora solo falta el Madrid… este miércoles ⭐️ pic.twitter.com/2daPcAv6GT — MARCA (@marca) December 8, 2025 Su visión sobre LaLiga y los jugadores Durante la transmisión, Cliver expresó su admiración por LaLiga, a la que calificó como una competencia intensa y de gran nivel. Contó que, aunque antes no tenía televisión en casa, siempre intentaba seguir los partidos del Barcelona, Atlético de Madrid, Betis y otros equipos españoles.