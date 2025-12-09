Australia prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años

Australia puso en marcha una ley pionera que obliga a las plataformas a eliminar cuentas de usuarios menores de 16 años. Las compañías que incumplan enfrentarán multas millonarias.

Australia puso en vigor, a la medianoche local del miércoles, una normativa inédita que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años. Se trata de una medida que dejará a cientos de miles de adolescentes sin acceso a plataformas como TikTok o Instagram.

La ley obliga a las grandes compañías tecnológicas a eliminar las cuentas pertenecientes a usuarios australianos por debajo de esa edad o enfrentar sanciones de hasta 49,5 millones de dólares australianos. El monto es equivalente a 33 millones de dólares estadounidenses, según informó el sitio DW.

Con esta iniciativa, Australia se ubica entre los primeros países en adoptar una postura tan estricta frente a los gigantes tecnológicos. Los acusa de ejercer un enorme poder político y de exponer a los menores a contenidos dañinos a través de lo que denomina “algoritmos depredadores”.

El primer ministro Anthony Albanese defendió la medida. Señaló que, lejos de promover vínculos sociales, estas plataformas se han convertido en herramientas para el acoso, la presión social, la ansiedad, las estafas y el accionar de depredadores en línea.

Australia prohibió las redes sociales a menores de 16 años Australia prohibió las redes sociales a menores de 16 años. GN La entrada en vigencia de la prohibición impactó de inmediato en los hábitos de los jóvenes, que desde este miércoles ya no pueden acceder a las aplicaciones que utilizaban diariamente. “No creo que el gobierno sepa realmente lo que está haciendo y no creo que vaya a tener ningún impacto en los niños de Australia”, opinó Layton Lewis, un adolescente de 15 años, en declaraciones a la agencia AFP previas a la implementación.