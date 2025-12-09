9 de diciembre de 2025 - 21:25

Australia prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años

Australia puso en marcha una ley pionera que obliga a las plataformas a eliminar cuentas de usuarios menores de 16 años. Las compañías que incumplan enfrentarán multas millonarias.

Australia implementa prohibición de redes sociales a menores.

Australia implementa prohibición de redes sociales a menores.

Foto:

web
Por Redacción

Australia puso en vigor, a la medianoche local del miércoles, una normativa inédita que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años. Se trata de una medida que dejará a cientos de miles de adolescentes sin acceso a plataformas como TikTok o Instagram.

Leé además

Según un informe, 1 de cada 3 jóvenes aprende sobre dinero en redes y 1 de cada 4 fue víctima de fraude

Según un informe, 1 de cada 3 jóvenes aprende sobre dinero en redes y 1 de cada 4 fue víctima de fraude

Por Ignacio de la Rosa
La Comisión Europea anuncia la multa de 120 millones de euros a X por violar la Ley de Servicios Digitales.

La escandalosa razón por la que Europa multó a la red social de Elon Musk con 120 millones de euros

Por Redacción Mundo

La ley obliga a las grandes compañías tecnológicas a eliminar las cuentas pertenecientes a usuarios australianos por debajo de esa edad o enfrentar sanciones de hasta 49,5 millones de dólares australianos. El monto es equivalente a 33 millones de dólares estadounidenses, según informó el sitio DW.

Con esta iniciativa, Australia se ubica entre los primeros países en adoptar una postura tan estricta frente a los gigantes tecnológicos. Los acusa de ejercer un enorme poder político y de exponer a los menores a contenidos dañinos a través de lo que denomina “algoritmos depredadores”.

El primer ministro Anthony Albanese defendió la medida. Señaló que, lejos de promover vínculos sociales, estas plataformas se han convertido en herramientas para el acoso, la presión social, la ansiedad, las estafas y el accionar de depredadores en línea.

Australia prohibió las redes sociales a menores de 16 años
Australia prohibió las redes sociales a menores de 16 años.

Australia prohibió las redes sociales a menores de 16 años.

La entrada en vigencia de la prohibición impactó de inmediato en los hábitos de los jóvenes, que desde este miércoles ya no pueden acceder a las aplicaciones que utilizaban diariamente. “No creo que el gobierno sepa realmente lo que está haciendo y no creo que vaya a tener ningún impacto en los niños de Australia”, opinó Layton Lewis, un adolescente de 15 años, en declaraciones a la agencia AFP previas a la implementación.

La restricción alcanza a Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch, Threads y X, que no podrán crear ni mantener cuentas de usuarios menores de 16 años. En paralelo, países como Nueva Zelanda y Malasia analizan medidas similares.

El Gobierno australiano reconoció que la norma no será perfecta en su primera etapa y que algunos adolescentes podrían intentar sortearla. No obstante, dejó en claro que la responsabilidad de verificar la edad de los usuarios recaerá exclusivamente en las empresas tecnológicas.

Algunas plataformas anticiparon que utilizarán herramientas de inteligencia artificial para estimar la edad a partir de fotografías, mientras que los menores podrán acreditar su identidad mediante documentos oficiales.

Sin embargo, todavía se debate el alcance final de la prohibición. Sitios y aplicaciones populares como Roblox, Pinterest y WhatsApp quedaron inicialmente exentos, aunque la lista continúa bajo evaluación.

La mayoría de las plataformas ya exigían un mínimo de 13 años para crear una cuenta, un requisito derivado de la legislación estadounidense sobre privacidad infantil.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Halcón 01 durante la búsqueda de los ciclistas de Australia. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Encontraron a los ciclistas australianos tras un gran operativo: son dos médicos que están cruzando a Chile

Por Oscar Guillén
Australia prohíbe las redes a menores de 16 años: las razones de una medida histórica con fuertes multas

Australia prohíbe las redes a menores de 16 años: las razones de una medida histórica con fuertes multas

Por Redacción Mundo
Mundial de Rugby 2027: los Pumas conocen a sus rivales

Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales

Por Cristian Reta
Milei busca acumular reservas por la cuenta capital: ¿puede Argentina imitar a Australia y Brasil?

Economistas advierten por la estrategia del Gobierno para sumar reservas sin frenar la desinflación

Por Redacción Economía