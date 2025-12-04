Aprender sobre finanzas en tiempos de redes sociales es todo un desafío , del mismo modo en que lo es acercar una adecuada educación financiera. Según un informe elaborado por Santander y la empresa de investigación de mercados IPSOS, los influencers y las plataformas digitales se han convertido en fuentes de "referencia" para aprender sobre el tema, relegando incluso a los métodos, aulas y técnicas tradicionales.

Según se desprende del informe “El valor de aprender” -con datos de 20.000 encuestas realizadas en 10 países de Europa y América-, en Argentina casi 33% de los jóvenes recurre a redes sociales para aprender sobre dinero . En tanto, 86% reconoce no haber recibido educación financiera en la escuela, mientras que 91% considera que debería garantizarla junto con los padres.

El dato referido a que 1 de cada 3 jóvenes argentinos confían en las redes o influencers para aprender de finanzas repercute en otro dato alarmante: en Argentina, 7 de cada 10 encuestados reconocieron haber sido víctimas de intentos de estafas digitales, casi 1 de cada 4 cayó en fraudes online .

Según un informe, 1 de cada 3 jóvenes aprende sobre dinero en redes y 1 de cada 4 fue víctima de fraude

Imagen ilustrativa

“El desafío no es solo enseñar a manejar el dinero, sino acompañar a las personas para que puedan tomar decisiones informadas y responsables en un entorno digital cada vez más dinámico”, señaló el CEO de Santander Argentina, Alejandro Butti.

“En este sentido, estamos convencidos de que la educación financiera es una herramienta clave para el desarrollo personal, la inclusión social y la sostenibilidad económica del país”, agregó.

Radiografía sobre cómo aprenden de finanzas los argentinos

De acuerdo al mismo informe de Santander e IPSOS, 61% de los jóvenes argentinos (de entre 16 y 24 años) afirma tener conocimientos financieros, pero -en contrapartida- solo 27% de los encuestados respondió correctamente una pregunta sobre inflación.

Según un informe, 1 de cada 3 jóvenes aprende sobre dinero en redes y 1 de cada 4 fue víctima de fraude Imagen ilustrativa

Si bien el fenómeno de aprender sobre finanzas por medio de métodos no tradicionales ni recomendados atraviesa fronteras, en Argentina cobra especial relevancia al advertirse que 33% (1 de cada 10 jóvenes) se inclina por contenidos de las redes sociales.

Del mismo informe se desprende que solo 20% de los adultos ha participado alguna vez en un curso formal de educación financiera, aunque 95% reconoce sus beneficios. En ese sentido, en Argentina, 91% de la población considera que las escuelas y los padres deberían garantizar la educación financiera,

Las consecuencias de no contar con educación financiera

Otra de las conclusiones que llama la atención si se enfocan los datos en Argentina es que ese 86% de los encuestados que respondió no haber contado con educación financiera en la escuela representa una de las cifras más altas del estudio. E, incluso, 84% de quienes respondieron no haber recibido clases de finanzas reconocieron que les habría gustado tenerla.

A nivel global, el estudio expone una llamativa paradoja: mientras que 61% de las personas afirma tener conocimientos financieros, solo 11% se siente realmente informado. Incluso, a la hora de medir conceptos básicos, la brecha entre percepción y realidad es clara.

Educación financiera Imagen ilustrativa

El informe "El valor de aprender" detalla, además, que 9 de cada 10 personas creen que los bancos también tienen un rol clave en la tarea de educar financieramente.

Beneficios de estar preparado

Además, 95% de las personas consultadas reconoció los beneficios de recibir educación financiera. En ese sentido, 64% cree que estar preparado ayuda a tomar mejores decisiones, mientras que 59% consideró que permite gestionar mejor el dinero y las deudas. Además, 40% consideró que reduce el estrés financiero.

En cuanto a las barreras que sostienen encontrar para no formarse adecuadamente, 44% menciona el costo y 31% la falta de tiempo.

Y es ante esa ausencia de espacios formales donde las redes sociales se transformaron en un terreno fértil -y, muchas veces peligroso- para los llamados influencers. Se trata de aquellos personajes que acumulan millones de seguidores con consejos rápidos, tutoriales y promesas de independencia económica.

En ese sentido, el informe advierte que, sin educación crítica, esa información puede convertirse en una nueva forma de desinformación.