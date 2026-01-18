Canadá congela visas clave y golpea a más de 30 países europeos

Canadá congeló su programa de visas para emprendedores, afectando a más de 30 países europeos. Sin embargo, lanzó reformas que facilitan la llegada de estudiantes y trabajadores calificados.

Desde el 1 de enero de 2026, Canadá aplicó un giro monumental en sus leyes migratorias que sacude a la comunidad internacional. Al suspender las visas para emprendedores tecnológicos de más de 30 países europeos, el gigante norteamericano busca rediseñar su modelo económico, generando una incertidumbre sin precedentes en el sector empresarial global.

El fin de una era para los emprendedores europeos La suspensión del programa de Visas para Start-Ups (SUV) ha caído como un balde de agua fría en el ecosistema innovador de Europa. Países con fuertes culturas tecnológicas como Suiza, Alemania, Francia e Italia se encuentran ahora ante una barrera inesperada. Esta medida no es un cierre definitivo, sino una pausa estratégica del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía (IRCC) para transicionar hacia un modelo mucho más selectivo que se lanzará a finales de 2026.

image El impacto humano es profundo. Miles de profesionales, mayoritariamente hombres de entre 30 y 49 años con títulos universitarios, han visto frenados sus planes de expansión. Para muchos, el programa SUV no era solo una vía de inmigración, sino la puerta de entrada a uno de los entornos de negocios más dinámicos del mundo. Ahora, estos innovadores deben recalcular su ruta, explorando programas provinciales o permisos de trabajo temporales mientras esperan que las nuevas reglas de juego se aclaren.

Esta decisión de Canadá busca elevar la calidad de los proyectos que ingresan al país. Históricamente, las incubadoras de empresas representaban el 79% de los solicitantes exitosos, pero el gobierno ahora apunta a un filtro más riguroso para asegurar que cada nueva empresa aporte un valor económico real y sostenible a largo plazo.

Un alivio para estudiantes y el fin de la "barrera de experiencia" A pesar del cierre para emprendedores, las nuevas normativas traen noticias alentadoras para otros sectores. Un cambio que genera alivio inmediato es la eliminación del requisito de la Carta de Atestación Provincial (PAL/TAL) para estudiantes de maestría y doctorado. Esta reforma simplifica drásticamente el proceso de solicitud de permisos de estudio, eliminando demoras administrativas que solían truncar carreras académicas.

image En el ámbito laboral, se ha producido un hito histórico en la provincia de Ontario. A partir de este año, las empresas tienen prohibido exigir "experiencia laboral canadiense" como requisito obligatorio en sus ofertas de empleo. Esta medida, bajo la Ley de Normas de Empleo, busca nivelar el campo de juego para los profesionales calificados que llegan del exterior con años de trayectoria, pero que antes eran rechazados sistemáticamente por no haber trabajado previamente dentro del país. image Además, en un esfuerzo por mejorar la transparencia, los empleadores ahora deben declarar si utilizan herramientas de Inteligencia Artificial en sus procesos de selección. Estos cambios reflejan un nuevo paradigma: Canadá sigue queriendo atraer al mejor talento del mundo, pero ahora bajo reglas de juego más estrictas para el capital y mucho más inclusivas para el conocimiento y la mano de obra calificada.