En una de las selvas más densas de África occidental, las cámaras nocturnas lograron captar una escena que muy pocas personas vieron alguna vez en vivo: una hembra de hipopótamo pigmeo caminando junto a su cría en plena oscuridad. El registro fue obtenido por un equipo conjunto del CSRS de Costa de Marfil y IBREAM.

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Estos realizaron una expedición entre el 4 y el 18 de febrero de 2026 en el Parque Nacional Taï.

El momento clave llegó el 17 de febrero a las 22:33 , cuando los investigadores pudieron observar y filmar a los dos animales durante media hora.

Cámaras nocturnas logran filmar a uno de los mamíferos más raros del planeta en plena selva

El hallazgo entusiasma por una razón simple: el hipopótamo pigmeo (Choeropsis liberiensis) es uno de los mamíferos más difíciles de estudiar del planeta.

Vive en cursos de agua boscosos y pantanos tropicales de África occidental, se mueve sobre todo de noche y sobrevive en poblaciones muy fragmentadas de Liberia, Sierra Leona, Guinea y Costa de Marfil . Además, está clasificado como En Peligro en la Lista Roja de la UICN.

La cifra exacta de animales que quedan no se conoce con precisión, justamente porque es una especie muy críptica. Aun así, las estimaciones más citadas hablan de menos de 3.000 ejemplares silvestres, y algunas referencias recientes la sitúan incluso en una franja de 2.000 a 2.499 individuos, con tendencia descendente.

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Por qué esta filmación puede ayudar a salvarla

La expedición no buscaba solo una escena impactante. También tenía un objetivo técnico: probar si un collar de rastreo por radio podía funcionar en un ambiente tan cerrado y complejo como la selva de Taï.

Según IBREAM, esa prueba salió bien, y eso abre la puerta a seguir mejor los desplazamientos del hipopótamo pigmeo en libertad, algo clave para entender su comportamiento y proteger su hábitat.