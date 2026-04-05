5 de abril de 2026 - 12:30

Cómo es Chrysalis, la nave de 58 km que viajará durante 400 años y busca llevar humanos fuera de la Tierra

El proyecto prevé una población de hasta 1.500 personas viviendo en ecosistemas artificiales con gravedad controlada para evitar la pérdida de masa ósea.

La nave espacial Chrysalis estará diseñada para hospedar a 1.500 y 2.400 humanos.

La nave espacial Chrysalis estará diseñada para hospedar a 1.500 y 2.400 humanos.

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Por Cristian Reta

El concepto Chrysalis propone una misión sin retorno hacia el exoplaneta Proxima b, situado a más de cuatro años luz de distancia. Esta "ciudad espacial" de 58 kilómetros de largo está diseñada para albergar a mil personas durante un trayecto de 400 años, permitiendo que generaciones enteras de humanos nazcan y mueran en el espacio.

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El diseño del Chrysalis, según la propuesta teórica presentada en un concurso de ingeniería, no se limita a un simple transporte, sino que plantea una estructura urbana completa en movimiento. Dentro de sus dimensiones colosales, se prevén zonas residenciales, áreas destinadas al cultivo de alimentos, complejos industriales y ecosistemas artificiales diseñados para mantener una atmósfera estable.

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Una ciudad autosuficiente con gravedad artificial

Para combatir el deterioro físico causado por la falta de peso, el proyecto integra gravedad artificial. Esta es una pieza clave para evitar la pérdida de fuerza muscular y masa ósea en misiones que duran siglos. A diferencia de los módulos espaciales actuales, los espacios habitables del Chrysalis se asemejan más a edificios verticales que a cabinas técnicas.

Más allá del desafío técnico, el mayor reto del concepto Chrysalis es el mantenimiento de una sociedad aislada. Se estima que una población de entre 1.500 y 2.400 personas sería necesaria para que la misión sea socialmente viable. Esto implica un control estricto de los recursos, regulación de la natalidad y un sistema educativo permanente que asegure la transmisión de conocimientos críticos en medicina e ingeniería.

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El rol de la inteligencia artificial y el control social

En este modelo, la inteligencia artificial (IA) no solo gestionaría los sistemas críticos de la nave, sino que intervendría en la organización de la propia sociedad. Según los detalles del plan, la IA analizaría datos para predecir crisis y asistir en la toma de decisiones complejas. Sin embargo, esto abre debates éticos sobre los límites de su autoridad sobre las futuras generaciones que vivirán en el sismo.

Es fundamental aclarar que, a pesar de su nivel de detalle, el Chrysalis no forma parte de un programa espacial activo. Se trata de una propuesta teórica de ingeniería que intenta visualizar los requisitos de una misión de tal magnitud. Actualmente, no existe una base industrial o tecnológica que permita construir una estructura de 58 kilómetros.

El viaje hacia Proxima b implicaría recorrer más de 40 billones de kilómetros. Aunque la idea cautiva a la comunidad científica, hoy se ubica más en el terreno de los escenarios futuros y la ciencia ficción que en los planes inmediatos de las agencias gubernamentales.

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