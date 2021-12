¿Boris Johnson a lo Fabiola? Una foto muestra al primer ministro inglés reunido con su familia en pleno confinamiento

El primer ministro británico Boris Johnson está en el medio de la tormenta y los ojos de toda la sociedad inglesa están posados sobre él. Y es que, así como en Argentina se difundió una foto de la primera dama Fabiola Yañez celebrando su cumpleaños con varias personas en la Quinta de Olivos en pleno confinamiento estricto, algo similar ocurrió en las últimas horas con Johnson. Porque en laos medios se filtró una foto del mandatario inglés en los jardines de la residencia oficial (Downing Street), acompañado por su esposa y 17 miembros de su personal, mientras bebían vino y comían queso.

Según ha trascendido, la fotografía fue tomada en mayo del 2020, durante el primer confinamiento estricto que se impuso en el Reino Unido luego del brote de la pandemia de Covid-19 en todo el mundo. Así como en Argentina el episodio del cumpleaños de la primera dama en marzo del 2020 fue bautizado como “Olivosgate”, en Inglaterra la reunión prohibida también ha recibido el nombre “Partygate”.

Difunden una foto del primer ministro Boris Johnson y 17 personas más reunidas en la residencia oficial británica en pleno confinamiento estricto. Foto: Twitter @askomartin

La explicación oficial que no convence

Más allá de la polémica y la seguidilla de críticas hacia el primer ministro británico, fuentes del gobierno de aquel país han aclarado una y otra vez que se trató de una reunión de trabajo. No obstante, en las últimas horas, una nueva fotografía que ocupó toda la tapa del diario The Guardian reavivó la polémica. Y es que, según distintas versiones, no se trató de una reunión aislada; sino que hubo varios encuentros. Incluso, durante los últimos días se supo también que varias reuniones en Downing Street y en distintos ministerios tuvieron lugar en las vísperas de la Navidad, celebración que el gobierno británico no ha autorizado siquiera a celebrar con una reunión familiar.

David Frost y Boris Johnson, exministro del Brexit y primer ministro de Reino Unido

La imagen y popularidad de Johnson está en caída libre a raíz de estas informaciones sobre reuniones grupales en la residencia oficial. Y la foto que hoy ocupa la portada de uno de los periódicos más populares de Inglaterra no hace más que echar más leña al fuego. Porque en ella se ve al primer ministro en una mesa con su mujer y dos asesores, en un ambiente relajado y mientras degustan vino y quesos.

En otras mesas más alejadas de la residencia oficial e, incluso, en los jardines también puede verse al resto de la comitiva, que son -por lo menos, y según se ve en la foto- 17 personas en total. Lo que más ha enfurecido a la sociedad británica es que esta fotografía fue captada el 15 de mayo de 2020, el mismo día en que el ministro de Salud británico, Matt Hancock pidió en conferencia de prensa al pueblo inglés que no salieran de sus casas, pese al buen tiempo.

Fuentes del gobierno británico intentaron explicar y justificar la reunión alegando que era un momento de recreo de Johnson después de un agotador día de trabajo. Pero la presencia de tantos colaboradores y de la propia esposa de Johnson no hacen más que indignar aún más a la opinión pública. En ese sentido, el portavoz de Downing Street destacó a medios locales que la primera dama hacen uso de los jardines “porque es la casa en la que vive”.

Durante los últimos días, el gobierno inglés anunció un endurecimiento en las restricciones a raíz de la propagación de la variante ómicron. Entre ellas se destacan el regreso de la obligatoriedad de las mascarillas y del teletrabajo.