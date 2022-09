Bolsonaro dijo que si pierde las elecciones contra Lula Da Silva se retira de la política.

El actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que de no ser reelecto en las próximas elecciones del 2 de octubre se retirará de la política. Sus declaraciones tuvieron lugar en una entrevista que brindó para un podcast con comunicadores evangelistas. Además, afirmó estar arrepentido de haberse burlado de las víctimas del Covid-19.

El candidato y ex presidente Lula Da Silva, máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT), gana actualmente en las encuestas a nivel nacional, motivo por el cual Bolsonaro intenta recuperarse desde el discurso. Señaló que, en caso de ser vencido, entregará el poder de forma correcta, detalla Ámbito

“Si esa es la voluntad de Dios seguiré, pero si no es, pasaré la banda presidencial y me retiraré porque con mi edad no tengo más nada para hacer en la Tierra si termina mi paso por la política el 31 de diciembre. Tenemos los mismos valores, patria, familia, propiedad y libertad”, expresó el presidente brasileño en el podcast.

Lula da Silva y Jair Bolsonaro, en plena campaña

Los arrepentimientos de Bolsonaro

El mandatario aseguró estar arrepentido de ciertas declaraciones realizadas durante la pandemia del Covid-19 relacionadas con las víctimas y afectados por el virus: “Me sobrepasé. Perdí la línea, en eso me arrepiento”.

“La cuestión del sepulturero la quitaría”, afirmó en alusión a un episodio en el cual dijo que no era un “sepulturero” para ocuparse de las muertes o de la negociación por la vacuna.

Entre otras declaraciones, el candidato a ser reelecto se retractó de un dicho sobre su propia familia, donde señaló que, después de tener cuatro varones, la llegada de su hija Laura significó una debilidad en su hombría.

“Ahí metí la pata, es común que entre los hombres hablemos que cuando va a nacer un niño digamos si será consumidor o proveedor, una broma entre hombres, pero no hablo más esas cosas, mi comportamiento cambió, el sillón presidencial es un aprendizaje”, explicó.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil

Bolsonaro en las encuestas

Las sorpresivas declaraciones se dieron en un contexto de avance de Lula Da Silva en las encuestas: el ex presidente subió de 44% a 46% en dos semanas, mientras que Bolsonaro se mantuvo en 31%.

Para la encuesta Ipec (exIbope), Lula podría resultar ganar en las próximas elecciones del 2 de octubre con un 51%, aunque la variación porcentual puede ser de dos puntos.

Sin embargo, la consultora FSB se diferenció de Ipec y mostró una reducción del margen de error en la ventaja de Lula sobre Bolsonaro.

Según este relevamiento, Bolsonaro habría ascendido a un 35% y la diferencia porcentual con su máximo competidor sería del 6%.